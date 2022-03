Tres lectores se repartieron el pozo acumulado de $1,2 millón

Los Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA, ya tiene tres nuevos ganadores: Luis Alberto del Moral (de 80 años), Gabriel Elías Miguel (73 años) y Analía Giselle Miranda (35 años) se repartieron el pozo acumulado de $1,2 millón, llevándose $ 400.000 cada uno.

Todos ellos empiezan la charla contando que sus familias participan de los Números de Oro “desde siempre” y admiten que jamás perdieron las esperanzas de consagrarse ganadores. Y ese día llegó esta semana.

“Con mi canillita nos peleábamos porque yo le decía que siempre me traía la peor tarjeta, pero el viernes pasado vino su señora a entregarme el diario y me dijo ‘Miguelito, acá está la ganadora’”, relata Miguel, de Aguilares. Efectivamente era la beneficiada. Con el diario del lunes empezó a tachar los números. “Ese día taché casi todos; me faltaba el 34. El martes, con los nervios, amanecí a las 7 de la mañana, y lo primero que hice fue buscarlo en la grilla. Y sí, estaba”, recuerda emocionado.

Con el dinero planea hacer algunas refacciones al hogar: “queremos pintarle un poco la cara a nuestro departamento, ayudar a los hijos y, por supuesto, hacer el asadito de desahogo”, adelanta.

Por fin ganadores

En casa -narra Giselle- los Números de Oro son una tradición que empezó con sus abuelos. “Ellos siempre compraban el diario, y después de que falleció mi abuelo, mi abuela siguió haciéndolo en recuerdo a él y es una emoción muy grande para nosotros ganar; hemos seguido su legado... Él tenía la esperanza de que algún día íbamos a ser ganadores. Y hoy se nos ha dado”, resalta.

A DISFRUTAR. Giselle y su familia planean hacer refacciones en casa.

La afortunada cuenta que su abuela siempre espera hasta el último día para anotar todo junto. “Y nos dimos cuenta tarde de que habíamos ganado; tuvieron que traerme rápido a LA GACETA”,

En medio de la conversación, la abuela Rosa (86 años) interrumpe y adelanta el destino del dinero: “disfrutaremos con la familia”, resume. Además, Giselle dice que ya charlaron sobre refaccionar el domicilio, y hacer algún viaje juntas.

A seguir jugando

“Varias veces me faltó un número para ganar, y eso mismo sucedió el lunes”, cuenta Luis Alberto, vecino de Río Colorado. “Ese día me faltaba el 79, pero tenía una fe tremendísima de que iba a salir. Esa noche me fui a dormir y a la mañana mi hijo abre la puerta y me dice ‘papá, ¿cuál era el número que te faltaba’. Ahí me contó que había salido. Nos abrazamos los tres, con mi esposa”, evoca.

CON FE. Luis Alberto (al medio) estaba seguro que iba a ganar. Y así fue.

Emocionado cuenta que todos sus vecinos ya se han enterado y están contentos por él. “Salgo a la calle y todos paran para felicitarme -admite-; la idea es compartir el dinero con mi hijo y con mi familia”. Por supuesto, asegura que el hecho de ganar no pone fin a su participación en el entretenimiento. “Más vale que voy a seguir jugando”, adelanta.

Participá

Vos también podés ser un ganador de los Números de Oro de LA GACETA. Con tu tarjeta participás por un premio de $ 300.000 cada semana y por órdenes de compra por un valor de $ 17.000 cada una, que pueden ser canjeadas por la mercadería que vos elijas en los negocios adheridos: Zeramiko, Los Paisanitos, Castillo, Hipercolchonerías Yubrin y Sportsman.

La de este viernes es la última tarjeta de la edición vigente, que finaliza el miércoles 30. Así que si estuviste guardando tus cupones estos meses, este es tu momento: ya podés depositarlos en los buzones habilitados en LA GACETA o en sus receptorías. El 12 de abril se realizará el sorteo de todas las tarjetas que no fueron ganadoras: el premio es un Toyota Etios 0 km.