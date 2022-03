El valor del boleto urbano

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Jorge Berretta, dijo que hoy se reunirá la Comisión Directiva para evaluar los costos por un posible incremento en la tarifa del boleto de colectivo.

Berretta fundamentó que por la situación en el sector energético y a raíz de los “incesantes” incrementos en el combustible están analizando los pasos a seguir.

Con respecto al precio estimativo al que apuntan, no quiso hacer conjeturas para no “alarmar a la sociedad”. Sin embargo, señaló que todo depende de los aportes nacionales y provinciales. “La realidad es que estamos lejos del valor. Por la dinámica de los aumentos no tengo números exactos”, afirmó.

Manifestó que pese a lo que ingresa a las empresas por compensaciones nacionales y provinciales, más la venta de boletos y recaudación, la inflación “hace rato que no cierra”.

“El eje es poder sustentar, mantener la actividad y capitalizarla porque hace más de cinco años que no se renueva un colectivo, y eso para el empresario es la muerte. Las empresas se mantienen en base a renovación y cumplimiento salarial”, afirmó.

Finalmente, adelantó que luego de la reunión solicitarán una audiencia al Concejo Deliberante y al intendente Germán Alfaro. “Con el gobernador venimos conversando en pos de armar un transporte público sustentable que sea mejor y que tenga unidades nuevas”. Con respecto a la implementación del sistema SUBE en la provincia, comentó que presentaron una propuesta alternativa y que se encuentran en tratativas con Nación. “Sé que el gobernador informó que estamos predispuestos a que se implemente la SUBE en la provincia. Esta es una decisión política”, puntualizó.