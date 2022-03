Cierran el caso de Madeleine Mccann tras de 11 años de su desaparición

Scotland Yard cerrará la investigación de la desaparición de Madeleine McCann. Una fuente afirmó al diario británico The Sun que no hay planes de seguir con la investigación. De esta manera, no se sabrá qué pasó con niña desaparecida hace 11 años, tampoco hay detenidos ni acusados.

Las autoridades de Scotland Yard lanzaron la "operación Grange" cuatro años después de la desaparición de Maddie. Pero a pesar de exhaustivas búsquedas y diversas investigaciones policiales, la niña nunca apareció y nunca se supo qué ocurrió. Luego de 11 años, el caso llegará a su fin a finales de este año.

Madeleine McCann La Nación

En julio del año pasado, la policía británica recibió un refuerzo presupuestario de 500 mil dólares para que el equipo de detectives pudiera estudiar nuevas líneas de investigación. Hasta ahora, de acuerdo a los medios británicos, el costo de la investigación alcanza los 15 millones de dólares. Pero, según se informa, la "operación Grange" se va a disolver en poco tiempo. publica Clarín.

En 2021, la investigación dio un giro cuando se reveló como principal sospechoso a Christian Brueckner, un abusador convicto el cual se cree que trabajó en varias ocasiones en departamentos de vacaciones cercanos al lugar donde desapareció Maddie. Pero el sospechoso, sobre el que la policía afirmó tener "pruebas concretas", nunca fue acusado por su desaparición. Y ahora hay crecientes dudas de que lo sea alguna vez. Hasta el momento Brueckner está en prisión por violar a una mujer de 72 años en Portugal en 2005.

Madeleine desapareció la noche del 3 de mayo de 2007 de la habitación en la que dormía con sus hermanos Amelie y Sean, apenas bebés, en un apartamento de vacaciones en un centro turístico de Praia da Luz, en la región de Algarve, Portugal.