Jaldo se reunirá con el titular de la UTN a primera hora

Las expectativas por la creación del nuevo Ministerio de Obras Públicas (sería el noveno en la provincia) son elevadas, aunque aún no hay nada confirmado. Para empezar a darle forma a la nueva cartera, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo de la provincia, Osvaldo Jaldo, se reunirá hoy a partir de las 8 con el principal candidato a ocupar el rector de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán (UTN-FRT).

“Todavía no sé nada, no hay nada confirmado. Se contactaron conmigo y mañana nos vamos a reunir para que me expliquen bien sobre el tema”, afirmó Soria a LA GACETA.

Se trataría de un “megaministerio”, a través del cual se gestionarán todas las obras públicas de la provincia y se llevará a cabo un control político de ellas.

Además, en el Gobierno indican que no se tratará de un gasto extra para el Estado provincial ya que se hará un “reacomodamiento integral de estructuras con una sola cabeza”.

“Conciencia tranquila”

La noticia tomó por sorpresa a Soria, quien consideró esto como un reconocimiento al trabajo que realizó en la UTN.

“Me siento sorprendido y honrado. Trascendió lo que estamos haciendo en la Facultad, fundamentalmente la honestidad con la que hemos llevado la gestión, que siempre lo hicimos de manera impecable”, dijo el decano.

“Tengo la conciencia tranquila de que tengo una sola cuenta bancaria, caja de ahorro, no tengo más, ni grandes propiedades, ni nada. No me hecho ni más rico ni más pobre. Cuando fui creciendo en mi carrera mejoré mi situación acorde a mi salario y el de mi esposa, pero no más que eso. Siendo honesto se pueden hacer muchísimas cosas y alcanza para todo”, agregó.

Por otro lado, en caso de concretarse la creación de la nueva cartera y de que sea finalmente Soria quien se haga cargo de ella, el rector debería dejar su trabajo en la Facultad para asumir su nuevo rol dentro del Ejecutivo.

“Me enorgullece que hayan pensado en mi para esta posibilidad y si se llegara a dar voy a estar las 24 horas en ese Ministerio. En la UTN tendría que pedir licencia porque sería imposible trabajar en la universidad con tamaña cantidad de trabajo que generaría este Ministerio”, aseguró.

Pese a entusiasmarle la idea, el decano pidió cautela y no darlo por hecho mientras no se comunique de manera oficial.