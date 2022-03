Entrevista a Andrés Malamud: “El gran riesgo no es un ataque nuclearsino un accidente nuclear”

El politólogo Andrés Malamud analiza de manera directa la guerra entre Rusia y Ucrania: “Europa no se defiende sola, se defiende a través de las pertenencias de la mayor parte de sus estados a la OTAN. La OTAN es una alianza militar que actúa automáticamente cuando agreden a uno de sus miembros. La clave acá es entender que Ucrania no es un miembro de la OTAN y, justamente para evitar que lo sea, es que Putin invade Ucrania porque no quiere que la consideren como miembro. Entonces la OTAN no está obligada a defender a Ucrania. Va a hacer todo lo posible y de manera indirecta para defenderla pero no se van a involucrar en los combates del frente de batalla”, dijo recientemente en una entrevista con La Nación. “Rusia es un gigante militar con pies económicos de barro que puede ser muy perjudicado por las sanciones de Occidente. El problema es que Occidente también se perjudica porque recibe los negocios de Rusia. Esto es un juego en el que pierden todos pero Rusia pierde más”.

El analista describe la figura de Vladimir Putin, presidente de Rusia, descarnadamente: “Putin hasta hace lo que quiere. No se le escapan las cosas, las planea y calcula al detalle, lo que no quiere decir que no puede errar el cálculo”.

La guerra, al lado

Según el doctor en Ciencias Sociales y Políticas en el Instituto Universitario Europeo, por estos días se vive una tremenda paranoia en Europa que produce una disrupción en la Unión Europea. “Los países ahora sienten que están en guerra cerca de una hecatombe nuclear. Es un déjà vú para Europa. Es difícil de explicar esto en Latinoamérica en donde la sensación es más lejana, pero el riesgo nuclear para los europeos hace que sientan a la guerra como que está en la puerta de al lado”, aseguró días atrás en La Nación.

“Yo no soy especialista en las cuestiones bélicas pero la idea de las armas nucleares no es usarlas sino la disuasión. Se usaron dos veces de la historia en Hiroshima y Nagasaki, en 1945, y nunca más. El riesgo nuclear existe por la posibilidad de utilización porque existe la destrucción mutua asegurada si uno tira una bomba nuclear y otro se la devuelve, morimos todos. Hay dos tipos de utilización de la bomba nuclear: uno es estratégico, que es mandarla lejos para destruir al otro y la otra manera es táctica, mandarla cerca para destruir el ejército enemigo, la fuente de aprovisionamiento, depósitos militares o zonas industriales”, dijo.

Son nueve los países que poseen armas de este tipo: Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Los dos que ya no la tienen son Sudáfrica y Ucrania.

Según el especialista, esta ya es una guerra europea y, hasta tanto no se utilicen armas nucleares, no es una guerra mundial. “Europa era un continente viejo y desunido a pesar de contar con una misma moneda. Esta guerra lo unió”.

-¿Cuál es la situación sobre uso de armas nucleares?

-Las armas nucleares están hechas para no ser usadas. Su objetivo es disuadir. El gran riesgo no es un ataque nuclear sino un accidente nuclear, y Chernobyl (que está casualmente en Ucrania) nos recuerda cuán factible es esa posibilidad.

-¿Cuál es la situación hoy entre Rusia y Ucrania a tres semanas de comenzada la invasión?

- Nadie conoce con precisión el progreso ni los objetivos de la operación bélica. Se sabe que Rusia aun no cercó Kiev ni tomó las principales ciudades, pero logró conectar por tierra los dos territorios ucranianos que ya controlaba: Ucrania, anexada en 2014, y la región del Donbás, reconocida como independiente hace un mes. Mientras tanto, dos millones de refugiados ucranianos dejaron el país desplazados por la invasión rusa.

-¿Cómo vive la población civil el día a día tanto en Rusia como en Ucrania?

-La mayoría resiste fuera de la zona de combate o en bunkers, pero la cantidad de muertos (miles) y refugiados (millones) aumenta todos los días.

-Cada vez más empresas internacionales abandonan Rusia ¿cuál es la situación económica?

-La situación económica rusa es pésima y empeorando: fuga de capitales, éxodo de empresas extranjeras, cepo y corralito. Sin embargo, como los argentinos sabemos, se puede vivir así indefinidamente.

-¿Cómo están reaccionando los países de Europa a la situación social con respecto a los refugiados?

-Los países de la Unión Europea están unidos como no se veía hace años. El temor a la temeridad de Putin y al holocausto nuclear los hizo resignar el interés económico para preservar el objetivo geopolítico de la supervivencia. Por eso adoptaron sanciones que ya les empiezan a salir muy caras y se miden en inflación.

-¿Cuánto tiempo durará esta guerra? ¿Cuáles son las intenciones de Putin con respecto a Ucrania? ¿Avanzará sobre otro territorio?

-Si la intención de Putin se limita a apropiarse del este de Ucrania y garantizar la neutralidad del resto del país, el fin está cerca. Si tiene intenciones ulteriores podría durar mucho más.