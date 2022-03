Columna previsional: el futuro de la moratoria previsional

Por María Inés Salvatierra

Abogada previsional

[email protected]

Ante las consultas que recibimos asiduamente de mujeres que cumplirán próximamente la edad jubilatoria, pero no podrán acceder a la jubilación ordinaria dado que no cuentan con los 30 años de aportes y desde el mes de julio de 2022 se encontrarán imposibilitadas de completar los años faltantes, es fundamental tener claro que no existe ningún proyecto oficial para prorrogar la mencionada ley ni para sancionar una nueva

Próxima caducidad

Si bien es cierto el Gobierno nacional se hizo eco de esta problemática y le consta que desde el mes de julio quedarán muchas mujeres fuera del sistema, aunque se haya implementado el reconocimiento de aportes por cada hijo, la realidad es que por ahora solo contamos con alguna información periodística, pero nada oficial sobre el tema.

El Gobierno nacional estaría evaluando la posibilidad de una nueva Ley de moratoria previsional a fin de que se puedan completar los años de aportes faltantes para acceder a la prestación previsional por excelencia.

Esta nueva normativa comprendería también a los hombres que no tienen los aportes suficientes para jubilarse. Actualmente sólo pueden hacer uso de la Ley 24.476, mediante la cual podrían, en el mejor de los casos, completar unos 18 años de aportes quienes cumplan los 65 años de edad este año.

Precisamente por este motivo, a fines de 2016 entró en vigencia una nueva prestación previsional, la PUAM, prestación universal para el adulto mayor (para hombres y mujeres de 65 años sin los 30 de aportes); pero el monto del haber se limita solo al 80% del haber mínimo previsional, es incompatible con la percepción de otro beneficio y no devenga en derecho a pensión por fallecimiento en caso de que su titular falleciera; dejando de ese modo una familia sin protección previsional.

Sancionar una nueva Ley de moratoria, que permita completar los años de aportes sin limitaciones, como las actuales, que contemple tanto a hombres como mujeres, sería la solución ideal para el momento que vamos a atravesar en los próximos meses. De ese modo, la PUAM perdería su razón de ser y directamente se tramitarían jubilaciones ordinarias para todos los ciudadanos que van cumpliendo la edad jubilatoria y les faltan algunos años de aportes.

Como la misma palabra lo indica, si es una ley de moratoria previsional, el titular tendrá que abonar a través de una moratoria el monto total de los aportes que no realizó para poder percibir su jubilación.