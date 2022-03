Paula Omodeo: “Murga gobernador no se negocia"

La diputada nacional Paula Omodeo ya está pensando en las próximas elecciones.

“Se debe ampliar el horizonte y sumar a Fuerza Republicana a Juntos Por El Cambio”, afirmó.

En un tramo de la entrevista realizada por Detonados, se le consultó ¿Con quién se siente más identificada, López Murphy, Larreta o Bullrich? “Hay personas con las cuales tenemos una afinidad natural, ideológica, pero no significa limitar nuestro trabajo, charlamos con todo el interbloque. Con Ricardo López Murphy tenemos una historia de trabajar juntos; lo mismo con Patricia Bullrich con quien conversamos constantemente, y es bueno poder aclarar que “CREO” es un partido independiente, hemos mantenido nuestra identidad y vamos a seguir por ese camino”, manifestó Omodeo.

Sobre el presente en lo referido a la dirigencia de Juntos por el Cambio a nivel local, la legislativa manifestó, “En su momento manifestamos que todavía no están dadas las condiciones para la famosa foto y mucho no ha cambiado desde entonces. Si entendemos que es el espacio alternativo de cambio, pero para consolidarlo hay que poner determinados temas sobre la mesa, cual es nuestra postura frente varios temas de interés general (gastos públicos en campañas, candidaturas testimoniales, etc.), cuando JXC defina eso, porque desde CREO lo tenemos bien claro, ahí podemos construir”, sentenció.

Al ser repreguntada sobre las implicancias de estas diferencias, si esto abría una posibilidad de separación del interbloque, Omodeo respondió: “seguimos charlando permanentemente, CREO es Juntos por el Cambio, hay diferencias como también coincidencias, desde los representantes de los partidos federales alineados en JXC buscamos precisamente ese norte”.

Murga gobernador 2023 no se negocia

“Insisto en que Sebastián debe ser candidato a gobernador, nacimos para eso, por ende vamos a trabajar para su candidatura”, añadió la diputada nacional. Sobre las declaraciones de Ricardo Bussi con respecto a su cansancio en cuanto idas y vueltas con JXC para logar su arribo y sus tajantes declaraciones, “Si me quieren que me vengan a buscar”, Omodeo expresó: “Soy de la idea que se deben ampliar los horizontes y que estas propuestas sean lo más distintas posibles al gobierno actual y Fuerza Republicana representa ese sentimiento”.

Los servicios públicos deben pagarse

Sobre los aumentos inminentes de los servicios la parlamentara expresó, “Hay que tener en cuenta que lo servicios públicos se deben pagar si o si, y en muchos casos no son baratos. El Estado debe retirarse de varios lugares y lo debe hacer de manera gradual, los subsidios están siendo entregados de manera discrecional y estos se deben ordenar”.





La diputada nacional también sostuvo que "no habrá foto de Creo con JxC hasta no se definan en contra de las testimoniales”









