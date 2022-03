Monas se inspira en la moda contemporánea, con características personalizadas, aplicando el conocimiento artístico dándole una impronta no convencional en los diseños, plasmando así la amplia gama de colores que abarca a todas las temporadas sin distinción.

Encontrarás vestidos con bolsillos en las costuras laterales, buzos, remeras, camisolas, pantalones anchos con camisas, blazer y sacos de hombros caídos, la principal estrella de este otoño-invierno 2022.

Para esta nueva estación que se aproxima, las tendencias apuntan hacia el uso del denim y telas planas, para lograr figuras con más volumen en todas sus variantes y diseños que acompañan la idea punk y grunge.

Nueva temporada llena de tendencias: conseguí todo en Monas y Club La Gaceta

Con paleta de colores turquesa amarillo, rojo, blanco, negro fueron una guía para darle forma y color a lo tenue de la temporada. Otro punto que no pasa desapercibido es el Oversize y Comfy Style, además de obras abstractas plasmadas en prendas por grandes artistas, combinando estampados.

Y no solo eso: en Monas destacan en los demás complementos que también acompañan tu look. Durante todo el año cuentan con una amplia colección de carteras, bolsos, billeteras, porta celulares colección Nicole Lee. Collares, aros, anillos también elaborados por artistas exclusivos todo pensado para lucir impecables. Su principal objetivo es llegar a todas las edades; satisfacer a todos aquellos clientes que se animan a lo diferente y particular, sin dejar de lado la modernidad de estos tiempos que está en constante evolución.

Nueva temporada llena de tendencias: conseguí todo en Monas y Club La Gaceta.

Todos los días los socios del Club LA GACETA cuentan con un 20% de descuento en el monto total de su compra, en todos los medios de pago. Encuéntralos en Galería San Martin local 7, sector central.

También puedes visitar su página web haciendo clic aquí o a través de su catálogo de WhatsApp 381 497 8279.