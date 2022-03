Condena de los agentes de tránsito: “Este hombre embistió al control y quiso irse”

“Los sacaron detenidos como si fueran narcotraficantes con chaleco antibalas y esposados. Esto prueba la animosidad de la Policía contra los inspectores de tránsito”, expresó Enrique Romero, subsecretario Operativo de Transporte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, haciendo referencia a los dos agentes involucrados en la agresión al motociclista, ocurrida el pasado 25 de febrero por la tarde. “Nos tienen bronca porque muchas veces detuvimos a policías alcoholizados”, agregó.

Este domingo 27 de febrero se realizó la audiencia en juicio abreviado en donde la Justicia determinó que Cristian Esteban Barboza (de 37 años) y Gonzalo Alexis Argüello (35) fueran imputados por delito de lesiones graves en calidad de coautores por una pena de 14 meses de inhabilitación y a someterse a tratamientos médicos en el hospital Avellaneda. Así lo dispuso la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes IV a cargo de Carlos Picón, en compañía del auxiliar Diego Hevia.

“¿Por qué la Justicia no pidió los antecedentes de este hombre? Este señor está acusado por lesiones, amenazas agravadas por el uso de armas de fuego, homicidio agravado en grado de tentativa y ya estuvo detenido por haber embestido con su vehículo 14 veces a su ex esposa y tiene restricción de acercamiento. Ya te está mostrando la conducta que tiene esta persona. Cuando nosotros decimos que él embistió el control, lo hizo”, expresó Romero.

Además dijo que en esa zona en donde ocurrió el hecho no hay cámaras de seguridad del 911. “Vamos a pedir la placa radiográfica en el hospital Centro de Salud para corroborar las lesiones de este hombre, porque tanto él como su padre trabajan en el lugar; su hermano incluso fue destituido de la Policía por participar de un robo”, agregó. Según remarcó Romero, en Tránsito pedirán la procedencia de la motocicleta. “Queremos saber si es robada o no”, dijo.

“Lo pararon con la mano en el manubrio y en el video se ve claramente cómo este hombre intenta moverse hacia la izquierda para donde estaba el tráfico. En vez de querer bajarse de la moto y mostrar los papeles, quiso irse”, contó. “Esto hubiese sido muy fácil si a la hora del control presentaba sus papeles y carnet. En principio no los tenía, por eso se hace la revisión y luego se procede a secuestrar el vehículo, y se lo lleva al corralón”, dijo.

Según relató, los agentes quisieron detener al hombre porque este quería irse del lugar, y es el momento en que se ve en la filmación que estos lo agarran de los hombros, y “este señor no se levantaba de la moto. Seguía sentado, el chico pierde el equilibrio y cae. A los inspectores se los acusó como si fuera que actuaron con dolo y aquí no hubo intención de daño”, dijo.

El pasado viernes 25 de febrero a la tarde, los agentes realizaban controles vehiculares en Virgen de la Merced y Córdoba. En ese lugar, detuvieron a un hombre que conducía una motocicleta Zanella y, según dijeron los imputados, no tenía documentación, por eso procedieron al secuestro del vehículo. Los inspectores agarraron desde atrás al conductor y este cayó al piso con la motocicleta encima suyo, lo que ocasionó que el motociclista se lesionara. Luego del hecho, los agentes fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría I.

Dos días después, se realizó la audiencia en donde la Justicia determinó que los agentes -que pidieron disculpas por lo sucedido- fueran imputados a un año y dos meses de inhabilitación, además de someterse a un tratamiento médico. Al respecto, Romero expresó: “Los inspectores serán reubicados en otra área. Repito que su accionar no fue con dolo, no hubo intención. Aclaro que esto no justifica los hechos”, culminó.