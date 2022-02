Video: "El Fantasma de Kiev", la historia del piloto que derribó seis aviones rusos

La invasión rusa a Ucrania desató una guerra que, en su tercer día, ya causó la muerte de al menos 200 personas, cientos de heridos y pérdidas materiales de un valor todavía incalculable. En medio de la crisis, se ha convertido en una especie de "leyenda urbana" la historia de un piloto ucraniano al que le adjudican una hazaña: haber derribado seis aviones de Rusia en combate. En las redes sociales lo apodaron "El Fantasma de Kiev".

En rigor, es incierto aún si se trata de un mito o de un soldado real. Se ganó su mote porque, según dicen, "El Fantasma de Kiev" aparece para defender su país, y una vez cumplida su tarea, se esfuma. Por estas horas, se ha convertido en todo un símbolo de la resistencia ucraniana ante la invasión rusa.

El Gobierno de Ucrania no ha emitido ningún comunicado formal con respeto a la posible existencia de este piloto. De todos modos, la historia de su proeza -no hay antecedentes recientes de un único aviador derribando seis aeronaves enemigas- permite a los ucranianos que se quedaron en el país levantar los ánimos, mientras miles de compatriotas huyen hacia las fronteras, en busca de resguardarse en estados miembro de la Unión Europea.

En las redes sociales se conjeturó con la supuesta identidad de "El Fantasma de Kiev". Incluso, se han viralizado fotografías de quien sería este piloto, aunque no se conoce su rostro y también podría tratarse de "fakes". Por ahora, es incierto si logró o no precipitar seis aviones rusos. Sí está confirmado que, por el momento, las tropas ucranianas lograron derribar algunas aeronaves, aunque no se adjudicaron estas operaciones al supuesto héroe de Kiev.