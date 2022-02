San Martín: siente que el equipo dio un paso hacia adelante

“Tuvimos buen juego y el control del partido. Estoy contento por el camino que se está haciendo”. Lucas Diarte no anduvo con vueltas y, pese al empate, está feliz porque el nuevo San Martín va tomando forma y porque, según su mirada, el futuro puede ser mucho mejor todavía.

El sábado, contra Deportivo Morón, los dirigidos por Pablo De Muner fueron superiores en gran parte del partido. Sin embargo, una vez más como tantas veces había pasado en el torneo anterior, al equipo le faltó “punch” y no pudo doblegar a una defensa que estuvo bien parada. “Son estrategias del rival y nosotros lo tenemos que respetar. Así como nuestra idea es jugar con pelota al piso y propone, el rival también nos analiza y cree que es la manera de jugarnos”, advirtió el ex Estudiantes sobre el juego del “Gallito”, que apostó a replegarse en el fondo. “A eso no podemos cambiarlo, pero si tenemos que trabajarlo”, agregó.

Al igual que en la temporada pasada, la mano del técnico Pablo De Muner se empieza a notar en el equipo. Con un 4-3-3 y las salidas con pelota dominada desde el fondo, arriesga en todo momento. Y si bien los defensores tienen también un rol importante en ataque, -Nicolás Sansotre estrelló un remate en el palo-, esta vez al momento del retroceso les costó un poco. “Es el riesgo que corremos y que tenemos que asumir con total responsabilidad. Obviamente que hay que tratar de minimizar esos riesgos. Es parte de la idea de juego que tenemos”, afirmó “Luquitas”.

San Martín merecía quedarse con la su segunda victoria en la nueva temporada de la Primera Nacional, pero la falta de contundencia no se lo permitió. Sin embargo, dentro del plantel mostraron conformidad y Diarte asegura que el funcionamiento general fue un paso más firme que el que ya habían mostrado contra Temperley en el debut. “No pudimos hacer ese toque, pero nos fuimos tranquilos, con la cabeza en alto, porque fuimos muy superiores al rival y eso es un buen síntoma”, aseguró.

Recién van dos fechas del torneo y si bien San Martín sumó cuatro 4 puntos sobre seis, no puede darse el lujo de relajarse. Y de ahora en más debe trabajar más los juegos en casa porque cada punto que deje en el camino los puede lamentarlo en los metros finales de la lucha. “Mejoramos lo que hicimos con Temperley, pero no pudimos concretar. Eso sí, seguimos elevando la vara y eso para nosotros, desde lo interno, es muy importante”, dijo y fue un poco más allá, parafraseando a su entrenador. “No nos ponemos techo”.

El próximo sábado en Madryn, San Martín tendrá otra difícil prueba. Deportivo Madryn comenzó bien el torneo e intentará volver a ganar en casa. Por lo que en el “Santo” no pueden bajar la guardia. “Si bien el fútbol se gana con goles, creo que estamos más cerca de lograrlo por cómo venimos. Mejoramos un montón de situaciones, pero nos faltó la contundencia. Ahora tenemos que ir a ganar en Madryn”, concluyó.

Buena iniciativa

San Martín quiere aportar su granito de arena para tratar de ayudar a los que sufren en Corrientes. El club lanzó una colecta para todo aquel que desee colaborar con la causa. Desde hoy, hasta el sábado, en La Ciudadela y el complejo “Natalio Mirkin”, se recibirán alimentos, ropa y medicamentos que serán enviados al litoral.

Práctica vespertina

Desde las 17 en el complejo, el plantel realizará la última práctica en nuestra provincia antes del viaje a Puerto Madryn. Mañana a las 8.30, iniciará un viaje en avión que, tras varias escalas, lo depositará en destino. La delegación “santa” hará base en Trelew, debido a que la capacidad hotelera de Madryn está colapsada.