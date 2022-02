“En la TV se ven torsos desnudos y nadie dice nada”

¿Es un delito estar con el torso desnudo en un paseo público? No, pero sí es considerado una contravención por el vetusto listado de normas que se aprobaron en los 70 para que la Policía pudiera poner “orden” en las calles. ¿Actuó bien el efectivo que lo obligó a ponerse la remera? No, según el secretario de Seguridad José Ardiles, se excedió y su conducta va en contra de las recomendaciones que se les hace a los efectivos. ¿Cuál fue la reacción? Por las redes sociales se convocó a lo que ya se conoce como “torzazo” masivo para el domingo a las 16 en el parque Avellaneda.

El lunes, Abel Rodríguez se encontraba a las 16 practicando calistenia, un sistema de ejercicios basado en el peso del propio cuerpo, sin su remera colocada, en el parque Avellaneda. Un policía, que según dijo que había recibido la denuncia de una mujer, lo obligó a que se tapara el torso. Otra persona grabó con su celular el incidente y esas imágenes terminaron viralizándose en las redes sociales.

“Para mí es habitual que haya hombres sin remera, tanto en parques como en plazas”, dijo Rodríguez en una entrevista que se emitió por LG Play. “Hasta en la tele te muestran deportistas sin remera. Sí me gustaría aclarar que ese es un sector para adultos, de gente que está entrenando. Y si hay alguna persona que le moleste, que no mire”, agregó el joven.

Rodríguez dijo que en los balnearios todo el mundo está con el torso desnudo delante de varones y de las mujeres y nadie tiene problemas. Mis partes íntimas estaban tapadas y me saqué la remera para poder ejercitarme mejor”, agregó.

LA GACETA realizó ayer un recorrido por las pistas de salud instaladas en los espacios públicos y descubrió que la mayoría de los seguidores de este tipo de ejercicio estaba sin remera. También sorprendió a corredores y a bikers por la avenida Presidente Perón con el torso desnudo. “Tengo entendido que no hay ninguna ley que te prohíba estar sin remera. Mi amigo estaba acá solo en la pista de salud y no había una señora, como se dijo. Se le acercó un policía a ordenarle que se ponga la remera y como mi amigo le preguntó con qué autoridad lo hacía, él se fue y volvió con tres canas más”, comentó Juan Carlos Ruiz. “No molestamos a nadie, no estamos en una galería céntrica. Es un parque”, dijo Bruno,otro de los integrantes del grupo de calistenia. “Si me pasara a mí, no sé qué haría, la verdad. Vos te le parás a un policía y ya te mandan en cana o te hacen algo. Es complicado, no podés quejarte mucho”, opinó Franco.

“En vez de cuidar el parque o usar los recursos para situaciones que realmente son importantes, se vienen a fijar en esta estupidez”, dijo Santiago, otro joven que asiste a pistas de salud para practicar calistenia. “Acá se ven familias en moto que suben a las veredas en vez de andar en la calle, o te enterás que robaron un teléfono y, ¿dónde está la policía? En esas cosas tienen que estar, no en los que vienen a entrenar”, añadió.

“Yo jamás me saco la remera, pero no me molesta que otros sí lo hagan. Cada uno decide cómo quiere vestirse. Estamos al aire libre y hace calor. ¿Cuál es el problema de que se saque la remera? Para este tipo de tonterías está la Policía”, opinó Lucas, un joven que hace actividad física en el parque 9 de Julio. “En el deporte no te pueden decir cómo vestirte. Hago boxeo y es como que me digan que me tengo que poner una musculosa o remera”, agregó.

Juan José practica calistenia desde hace más de ocho años, tanto en gimnasios como al aire libre. “Sudamos mucho y te hace mucho calor. Me siento bien sacándome la remera y me subo a las barras, estás al aire libre y es otra cosa. No me parece mal que estemos sin remera entrenando. Cuando estoy en el gimnasio espero a que las chicas se vayan para sacarme la remera porque siempre pienso que les puede incomodar, pero si es un lugar al aire libre me la saco”, opinó.

El secretario Ardiles consideró que la conducta del efectivo es repudiable. “Debería haberle pedido que se la coloque amablemente y explicarle por qué tendría que habérsela puesto. Estoy seguro de que si lo hacía, no se estaría debatiendo este tema”, agregó.

El funcionario reconoció que el joven no cometió delito alguno y que el uniformado tuvo en cuenta las contravenciones policiales. “Es un tema que se debe analizar qué está bien y qué está mal. Ese código está totalmente desactualizado y tiene en cuenta algunas cosas que ya ni existen, pero es lo único que se tiene. Hay más de 20 proyectos de códigos de convivencia en danza. Indudablemente necesitamos uno”, concluyó.