La relación entre el gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no es la mejor desde hace tiempo, y la marcha que impulsaron diferentes referentes del Frente de Todos el pasado martes 1 de febrero no hizo otra cosa que aumentar la tensión. En el alto tribunal de justicia, sin embargo, minimizaron el impacto de la movilización.

“La función de la Corte no es discutir con ningún grupo político”, afirmó el juez Ricardo Lorenzetti, ex presidente de la CSJN; y agregó: “quiero dejar en claro que la Corte no va a ceder a ninguna presión”.

“La Corte Suprema de Justicia es una institución seria. Nunca hemos cedido a presiones; el silencio es lo mejor y dedicarnos a nuestro trabajo”, aseguró el magistrado, durante una entrevista que mantuvo con Radio Mitre.

El dirigente social Luis D’Elía y el juez Juan María Ramos Padilla motorizaron una movilización con diversas consignas, que incluían un pedido de renuncia a los integrantes de la Corte, integrada por Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente), Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. La manifestación se realizó el pasado martes en la plaza Lavalle de CABA, frente al Palacio de Tribunales. En Tucumán también se movilizaron grupos que apoyan al FdT.

Se sumaron referentes del ámbito sindical, como Pablo y Facundo Moyano, Roberto Baradel, Hugo Yasky y Omar “Caballo” Suárez. También asistieron Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado; Lorenzo Pepe, Secretario General del Instituto Nacional Juan Domingo Perón; Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes; y el ex vicepresidente Amado Boudou.

Lorenzetti consideró válido que un dirigente apunte a una reforma del régimen judicial, pero reprochó: “no se puede aceptar que una persona que está procesada pida que el juez que la investiga renuncie”. Y se expresó sobre una de las principales consignas del kirchnerismo en su disputa con el ámbito judicial. “Para mí, en Argentina, no existe el ‘lawfare’”.

En esa línea, Lorenzetti fundamentó que “en la Corte Suprema siempre he tenido la misma conducta”. “He dictado los fallos con una línea de principios que sostengo. Tengo libros publicados, presencia en foros internacionales, no voy a cambiar mi opinión por una coyuntura política”, agregó.

Por último, cuando le preguntaron por la “mala imagen” de los tribunales en la sociedad, el juez fue contundente. “El Poder Judicial no tiene buena imagen en ningún país del mundo. La función no es buscar buena imagen, no hacemos populismo judicial”, ironizó.