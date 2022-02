“Todos los días hay 1.000 personas más viviendo en Florida”

Miami, “la ciudad de los 15 minutos”, atrae como un imán a los inversores argentinos, a turistas y a jóvenes que van a probar suerte en esa urbe y en el estado norteamericano de Florida. De la mano de la crisis argentina, las inversiones crecieron en el último año y medio en Miami, dijo el empresario cordobés Edgardo Defortuna en una reciente nota de La Nación, y el tucumano Virgilio Raiden, CEO y fundador de GlobUp, lo confirma. No sólo se trata de las facilidades que ofrece EEUU sino de una suma de asuntos -economía, seguridad jurídica, cultura, facilidad por el idioma- que hacen atractivo ese lugar. “Es una ciudad que presenta una agenda muy amplia y generosa para la gente que la visita y la que vive ahí, y eso es muy valorado”, dice Raiden a LA GACETA.

-¿Por qué el interés del argentino en Miami?

- Creo que hay distintos motivos por los cuales muchos tucumanos están invirtiendo en Estados Unidos –y en Miami en particular- Por un lado, invertir en moneda dura, una inversión que se revaloriza en dólares y genera una renta en dólares. Otro es la seguridad jurídica que presentan los Estados Unidos; eso le da mucha tranquilidad al inversor, tener un Estado, unas leyes que protegen al capital. Es la cuna del capitalismo y juegan al favor del propietario, en ese sentido, las leyes, los jueces… la seguridad jurídica. Y por último -y quizás esto es lo más sorprendente- es que EEUU, siendo un país muy seguro, ofrece rentabilidades superiores a las que ofrece el mercado local en Argentina en materia inmobiliaria. Por un lado tenés una rentabilidad en Miami que puede ser alrededor del 4, el 5 o el 6 por ciento, cuando en Tucumán es del 2 por ciento neto, con suerte. Por otro lado, el mercado en EEUU se caracteriza por su liquidez. Es un mercado inmenso y muy dinámico. Entonces el stock de Miami, el ritmo de venta de las propiedades, es de un mes y medio. En Argentina hablamos de 5 años de stock, que es el tiempo en que absorbemos las propiedades que están en venta. Entonces, si querés vender tu propiedad es más fácil salirte porque tenés un mercado inmenso y dinámico.

Por otro lado, el hecho de que en EEUU sea todo en blanco –no hay una economía paralela- le da mucha transparencia y tranquilidad al inversor para hacer inversiones a la distancia. No hay cosas en A y otras en B.

-O sea, no es necesario muchas veces irse hasta ahí…

- Por supuesto que está el inversor que va a Miami, elige el departamento, lo quiere ver. Lo recibimos allá y se lo mostramos. Pero también en otros casos cuando se trata de inversiones puras y duras no hace falta ir. Se crea una empresa, que es lo más lógico para invertir, porque si no existe el impuesto a la herencia que es un impuesto complicado que te puede llevar el 40% del valor de la propiedad. Entonces en general para inversores extranjeros conviene crear una empresa, una Limited Liability Company (LLC), que quiere decir SRL. Pero todo se hace on line, se crea una cuenta bancaria, se compra on line con un proceso ágil, simple y transparente. EEUU está diseñado para que las inversiones vuelen.

-¿O sea que no hay problemas para que el extranjero vaya y compre ahí?

-No sólo no tienen problemas, todo lo contrario, las inversiones extranjeras son muy bienvenidas. Los argentinos además tienen protagonismo en el mercado de Miami. Los desarrolladores y los inversores argentinos son fuertes. En el mercado están los locales –norteamericanos, gente de Miami y de otras ciudades; en la pandemia hubo muchos del norte que fueron a vivir a Miami y radicaron compañías- y están los extranjeros. Los argentinos siempre están en el top three, entre los tres principales.

-¿Esto fue cambiando a medida que se agravaba la crisis argentina?

-Es automático: cada vez que hay una crisis en Argentina suben las ventas en EEUU, es automático, es una previsión muy fácil de corroborar después. Para que te des una idea: Florida, que es un estado chico tanto desde punto de vista geográfico como del de la población y del económico, tiene un PBI de 1.040 billones de dólares, que es un poquito más de los PBI sumados y acumulados de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador. Entre esos siete países estamos cerquita pero no alcanzamos el PBI de Florida.

-¿Cuál es el atractivo principal en la inversión? ¿Departamentos chicos, grandes, casas, fincas?

-En general se invierte en inmuebles o en pozo, que son proyectos muy atractivos, que se entregan en un plazo máximo de tres años, o también en unidades terminadas. En Miami, por una cuestión de regulación, si comprás un departamento no podés usarlo para hacer renta temporal –alquilarlo como Airbnb por ejemplo, y usarlo cuando querés-. Eso está prohibido en casi todos los edificios de Miami, no se puede hacer. En algunos edificios que tienen licencia de hotelería y pagan una licencia anual, está permitido alquilarlos por Airbnb o por Booking. Eso es muy buscado por los argentinos porque les gusta la opción de usarlo cuando van y que les genere renta el resto del año. No sólo te estoy hablando de Miami sino de Orlando, que es una ciudad con más turismo del mundo. Tiene 75 millones de personas por año y tiene un mercado que se viene revalorizando en 6 y el 7% anual en los últimos 30 años. Es un mercado muy atractivo y muchos tucumanos están invirtiendo porque de alguna manera el ticket en Miami es casi imposible comprar algo por menos de 350.000 dólares; y en realidad la mayor parte delas inversiones están arriba de ,los 500.000 dólares… y en Orlando, arriba de los 350.000 dólares.

Otro elemento que es importante que los inversores también utilizan es comprar con crédito hipotecario. Entre el 3 y el 5 % anual, siendo extranjero no hay inconveniente con hacerlo porque lo que se valora es la propiedad más que los antecedentes en el país del inversor, aunque sí se piden los antecedentes básicos comerciales para saber a quién se le da la hipoteca. Pero no es muy exigente y es muy fácil conseguir un crédito hipotecario para extranjeros.

-¿Cuáles son los requisitos? ¿Sólo la visa? ¿Eso permite residir ahí?

-En general es necesario tener la visa de turismo y negocios; se puede hacer turismo y crear empresas y hacer negocios, pero eso no da permiso más que para residir seis meses. Aunque compres un inmueble que cueste millones de dólares no te da derecho a tener una residencia, a menos que inviertas en una empresa que genere empleo a ciudadanos americanos, y ahí sí EEUU da la visa para residir como inversor.

-¿Cómo se puede estimar el destino de las inversiones?

-El 50% son inversiones para alquiler anual. Lo que lo que se busca es tener una revalorización y una buena renta. Y el otro 50 % es para usarlas cuando van y para renta temporal. Por supuesto que hay tucumanos que son grandes inversores, dueños de centros comerciales o de multifamily -complejos de edificios con múltiples departamentos y con un solo dueño-. Pero el resto, el inversor más pequeño, en general compra departamento y eso sí te diría un 50 y un 50, lo usa con Airbnb y el otro lo alquila. Hay además unas cuantas decenas de tucumanos que tienen su departamento allá y lo usan cuando van.

-¿Cómo se puede saber el destino de lo que se va a comprar?

- Se puede alquilar con Airbnb si es que explícitamente el edificio lo permite y tiene licencia de hotelería. En general no es lo común. El inversor tiene que informarse bien para no equivocarse en eso para no comprar un departamento que cree que puede usar y alquilar, porque en general es para alquilar, siempre está alquilado.

Miami es la ganadora de la pandemia. Porque gente de todo el norte de los EEUU ha elegido invertir y mudarse a vivir ahí y llevan sus empresas porque el Estado de Florida presenta grandes ventajas impositivas, ya que no tiene impuestos estatales de Florida, que en el norte son de entre el 7 y el 12%. Es muchísimo dinero lo que se ahorran estableciendo su residencia ahí. Florida recibe desde hace años una inmigración neta de aproximadamente 1.000 personas por día. Todos los días hay 1.000 personas más viviendo en Florida…

-¿Es sólo por facilidades impositivas, por clima, por ser la “ciudad de los 15 minutos”?

Creo es una combinación. La cuestión impositiva es más fuerte cuando el poder adquisitivo es más alto porque los que pagan impuestos el ahorro son cientos de miles de dólares al año. Se combinan con un clima perfecto con propiedades mucho más baratas y con distancias muy manejables en auto. Es una combinación e esas cosas. Además es una ciudad que ha ido creciendo en jerarquía. Una ciudad muy cultural, que ha ido creciendo en el art basel y el tema artístico, el teatro música clásica opera todo tipo de recitales. Es una ciudad que presenta una agenda muy amplia y generosa para la gente que la visita y la que vive ahí, y eso es muy valorado.

- ¿Hay muchos tucumanos?

-No tengo cifras pero sí puedo decir que es un número interesante de inversores. Incluso muchos empresarios locales están poniendo o comprando negocios como estaciones de servicios o restoranes.

-¿Qué lugares son tradicionales para tucumanos?

-Hay tres lugares tradicionales. Hay tres Miami. Uno es Miami-Dade, el condado de Miami, que abarca muchas ciudades. Dos son Miami Beach –dentro de la cual está South Beach-; hay muchos tucumanos que van a pasear y hacer turismo ahí. Otro lugar especial es Sunny isles, frente al mar, porque en definitiva tenemos una atracción especial por el mar, al estar tan lejos nosotros… En tercer lugar te diría, Aventura, que es otra ciudad que forma parte de Miami-Dade pegada a Sunny Isles, una ciudad con una comunidad judía muy grande, muy dinámica y que también tienen muchos tucumanos con inversiones y departamentos ahí.

-Se dice que hay muchos jóvenes que están yendo a hacer trabajo temporario en Miami. ¿Se ve ese movimiento?

-Sí, permanentemente me están llamando, me dicen “quiero alquilar”, les digo que yo no hago no alquileres. Pero si, hay muchos chicos que están haciendo su experiencia allá y muchos otros que se van a vivir también. Lo que tiene Miami es que podés vivir hablando español todo el tiempo, eso lo hace mucho más atractivo, más cómodo.

Otra zona es Orlando y después está el South West de Florida que es la zona de la costa del golfo, la parte suroeste de la península de Florida, que está entre Naples y Tampa –yo estoy haciendo un edificio ahí-. Tiene el PBI de Chile, 256 km y una población un poco más chica que la del NOA. Es una zona muy gringa, muchos americanos menos latinos. En Miami hay un 78% de latinos; en esta zona de que te estoy hablando hay un 20%; se habla mucho más inglés es como que está mucho más pujante en término de oportunidades para los inversores latinos y es como la nueva zona que está apareciendo en el escenario.