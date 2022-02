Cuatro lectores se repartieron el pozo acumulado de $ 1.500.000

Sofía Petrona Delgado, Ángela Beatriz Zurita, Hugo Orlando Villarreal y Sergio Walter Giménez son los flamantes ganadores del pozo acumulado de $1.500.000 de los Números de Oro de LA GACETA, que se repartirán en partes iguales, por lo tanto, cada uno se llevó a su casa $ 375.000.

Ninguna de las tarjetas tenía la leyenda “Usuario Tarjeta Sol”, la tarjeta del Banco Santiago del Estero, por lo tanto, ninguno de los ganadores duplicó el premio.

“No lo podía creer”

Sofía tiene 76 años y vive en la zona de Esquina Norte. Tiene tres hijos y siete nietos. Trabajó como maestra, luego en un local comercial del barrio, y ahora es ama de casa. “Salí y me acerqué al puesto de venta de diario amigo y le pedí si me podía anotar los números para poder controlarlos. Luego me volví a casa. Con el primer chequeo de números me doy cuenta de que me faltaba el 89. Digo, ya está, no es este. Pero después pensé, lo voy a volver a controlar y ahí me doy con la sorpresa de que estaba el número”, cuenta emocionada. Agrega que repasó tres veces la grilla porque no salía del asombro.

“Todavía estoy en estado de shock, porque nunca gané nada en mi vida, tanto tiempo que compro LA GACETA; no lo podía creer”, detalla. En el momento de enterarse que había acertado a todos los números, Sofía se encontraba sola en su domicilio. Inmediatamente llamó a su hijo y le contó la novedad. “Yo soy de presión alta y me dijo: ‘ mamá, tranquilizate, no te vas a poner nerviosa’”.

Sofía aún no sabe cuál será el destino del dinero. “Siempre lo pensaba, lo rogaba. Decía ¿Qué haría con tanta plata? Siempre tuve una pequeña esperanza”, finaliza.

“Nunca pensé ganar”

Sergio tiene 54 años, está casado con Paula y viven en la avenida Juan B. Justo. Tiene tres hijos y un nieto. Trabaja como electricista de forma particular. Sin embargo, en este tiempo está sin trabajo por lo que la sorpresa de ganar los Números de Oro de LA GACETA fue demasiado movilizante.

PROYECTO. Sergio y su esposa Paula invertirán el dinero en un negocio.

“Nunca pensé ganar. Yo estaba en la casa me puse a controlar y no creía. No lo podía creer. Me saltaron las lágrimas, le conté a mi mujer y controlamos siete veces”, menciona Sergio.

En diálogo con LA GACETA, dice que participa desde siempre en el entretenimiento, pero que tenían esa “mala suerte” de que siempre les faltaba un número.

Con respecto a cuál será el destino del dinero, Sergio nos dice que tiene pensado refaccionar la casa e impulsar el negocio que lleva adelante su esposa.

“Todavía estamos muy emocionados y nerviosos. Hasta ahora nadie sabe. Hoy encima me salió un trabajo de electricista y lo hice lo más rápido que pude para terminar y poder llegarme al diario a cobrar el premio. Uno no puede dejar el trabajo. La verdad que le debo mucho a Dios”, cierra.

Ahora, por el auto

Hugo tiene 40 años, se desempeña como empleado del Registro Civil. Cuenta a LA GACETA que hizo su rutina de todos los días, llegar del trabajo, cocinar, tirarse en la cama y controlar la grilla. Le faltaba un número y pensó con toda seguridad: es este.

“El marido de mi mamá es quien me vende el diario, y creo que él ya sabía, porque se encarga siempre de elegirme las tarjetas. Con toda la seguridad me dice es este y me lo llevé”, agrega Hugo.

TENER FE. Hugo nunca dejó de creer que este año ganaría el premio.

Cuenta que participar de los Números de Oro siempre fue una actividad que compartía con su papá de chico. Era una forma de diversión y entretenimiento. “A mi papá nunca le tocó, pero a mí sí. Todavía no sé qué haré con lo ganado. Mi familia no sabe que gané”.

Por el momento no tiene pensado dejar de participar y espera con fe ganarse el auto. “Una vez un compañero me dijo, ¿para qué jugás a eso si nunca vas a ganar? Y mirá las vueltas de la vida y el destino, acá estoy”, concluye.

“Tengo gacetomanía”

Ángela, de 76 años, es la cuarta ganadora del premio. Comenta que es una gran y fiel lectora de LA GACETA. Vive en Barrio Norte, es viuda y tiene conformada una hermosa familia con cuatro hijos biológicos, tres del corazón y siete nietos y dos del corazón.

“El miércoles fui a ver los números y me doy con que me faltaba el 62. Reviso de nuevo y ya estaban todos los números. Me puse contenta y le conté a Mari, que es la persona que me acompaña hace más de 35 años en la casa, y sorprendida le dije, Mari completé la grilla”, describe Ángela.

COMPARTIR. Ángela tiene la idea de repartir su dinero a toda su familia.

Añade que siempre pensó en positivo, con fe y esperanza. “De domingo a domingo que compro el diario porque me gusta el contacto con el papel. Yo me defino como que tengo gacetomanía. Porque amo el diario. Con mi marido compartíamos esta tradición y creo que si estuviera aquí conmigo, sería tan diferente, que me emociona pensarlo, pero sé que lo comparto con él”, aclara emocionada.

Tiene pensado compartir el dinero con su familia y ayudar a sus nietos que son estudiantes. “Esto para mí fue un tónico para el alma y el corazón”, completa.

Participá

Vos también podés ser un ganador de los Números de Oro de LA GACETA. Con tu tarjeta participás por un premio de $ 300.000 cada semana y, mediante los Números de la Suerte podés ganar órdenes de compra por un valor de $ 15.000 cada una. Estas órdenes pueden ser canjeadas por la mercadería que vos elijas en los negocios adheridos. Estos son: Zeramiko, Los Paisanitos, Castillo, Hipercolchonerías Yubrin y Sportsman.