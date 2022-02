“La Corte no debe entrometerse en política”

La marcha para pronunciarse en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), organizada por diferentes sectores del Frente de Todos, también se hizo sentir en Tucumán, aunque los presentes fueron interrumpidos por el agua.

Cerca de las 16 el sol partía el suelo de la plaza Yrigoyen, frente al Palacio de Tribunales, cuando comenzaron a reunirse los manifestantes de distintas organizaciones sociales. La convocatoria estaba prevista para las 18, momento en el que se llevaría a cabo un acto sobre un escenario montado en Las Piedras y 2 de Abril. Cerca de las 17 había apenas más de 50 personas en la plaza. “No esperamos que vengan demasiadas personas hoy, es una marcha que surgió de manera espontánea en Tucumán”, anunciaba Rafael Salas, secretario general de Corriente Nacional Martín Fierro. En menos de una hora la plaza estaba copada por cientos de manifestantes.

Los dirigentes presentes de cada organización guiaron a su séquito desde la plaza hacia el escenario, cerca de las 18, cuando el despliegue fue interrumpido por una intensa lluvia que se extendió durante una hora. Los peronistas, sin embargo, no amainaron su postura y caminaron hasta llenar la esquina de Las Piedras y 2 de Abril. Mientras, en el pasaje, otros presentes buscaban guarecerse de las gotas bajo techos, árboles y porches.

“La líder es Cristina (Fernández de Kirchner). Estamos acá bajo la tormenta, mirá si no queremos que se cambie esta justicia corrupta”, decía Ana Zamora, y señalaba orgullosa que era acompañada por su nieto.

“Es algo que surgio de la base de las organizaciones y partidos políticos a nivel nacional, frente a una incursión de la Corte Suprema que hace mucho tiempo está interviniendo en la política de nuestro país directamente”, explicó Alfredo Grassia, líder de Partido Solidario. Y añadió: “es un poder que debe ocupar su lugar y no entrometerse en política, pero bueno, la Corte Suprema hace mucho que lo está haciendo...”.

Las Madres de Plaza de Mayo Tucumán también estuvieron en la movilización y presenciaron el acto desde el único lugar con techo. “Hemos venido a protestar en contra de la Corte Suprema de Justicia, que es una corte corrupta. La mayoría son alcahuetes del Proceso, y hemos tenido que bancar que durante el gobierno neoliberal de (Mauricio) Macri se hayan puesto algunos a dedo. Hoy decimos basta, fuera la corte corrupta en todos sus estamentos. Porque a lo largo y ancho de la República Argentina están corrompidos”, dijo Mabel Montero, referente de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo en la provincia.

Adrian Humoller, miembro de la Junta Departamental Capital del PJ, fue optimista al pensar en la convocatoria y no sólo celebró el número de asistentes, sino que aseguró que hubieran llegado muchos más de no ser por la tormenta.

“Imaginábamos esta cantidad de gente y entendemos que hay un montón de compañeros que han quedado inmobilizados en sus lugares de donde tenían que partir, pero que por cuestiones climáticas no han podido llegar. No tengo dudas de que hay muchos compañeros desde cada uno de los circuitos apoyando con el corazón porque no se han podido hacer presentes en esta marcha”, afimró el dirigente.

Otra de las organizaciones presentes fue Somos Barrios de Pie, que hizo notar su presencia con grandes banderas violetas. “Vineiron muchos compañeros, mucha gente preocupada por lo que vivimos con la Justicia. Es un tema a resolver urgente”, aseveró Diego Giménez, secretario adjunto del movimiento, aunque lamentó que la lluvia haya impedido la asistencia de más militantes peronistas, a quienes siempre se refirió como “compañeros”.

“Hay diferentes expresiones sobre la marcha, pero me parece que en esta cuestión puntual de la Justicia, dentro del FdT, estamos todos de acuerdo. Es una parte que se debe democratizar, reformar, y en eso dentro del frente no hay dudas”, concluyó.

La oposición convoca a una contramarcha para mañana: la idea es “defender la independencia de los poderes”

La marcha en contra de la Corte Suprema organizada por dirigentes kirchneristas que se vivió ayer generó rechazo de la oposición, que ya organiza la contramarcha para mañana; la movilización busca “defender la independencia de los poderes y la institucionalidad de la república”. Mientras, los legisladores opositores José María Canelada y Raúl Pellegrini, presentaron un proyecto en la Legislatura para “repudiar la marcha”. “Los argentinos que sabemos lo que nos ha costado recuperar la democracia y la plena vigencia de los principios que sustentan la República, entre los cuales se destaca la división de los poderes, en la que la independencia de la Justicia tiene un rol fundamental, vemos con preocupación la marcha convocada con la finalidad de condicionar a la Corte Suprema”, dice el proyecto.