Tenis: estreno pasado por agua

El estreno del cuadro principal de la “SMT Cup”, el torneo internacional femenino que se disputa en las canchas del Tucumán Lawn Tennis, estuvo pasado por agua. La súbita e intensa lluvia de la mediatarde complicó el cumplimiento de la programación, obligando a suspender durante un buen rato la actividad. Para que pudieran completarse los partidos del cronograma hubo que trabajar con mucha rapidez y astucia.

Tanto como lo hizo la máxima candidata, Paula Ormaechea, quien debutó con solvencia al derrotar en su debut a Julia Riera en sets corridos: 6-0 y 6-2.

En contrapartida, Emilse Ruiz, la única tucumana presente en el main draw del torneo internacional que se disputa en Lawn Tennis, cayó a manos de la brasileña Carolina Alves, también en sets corridos (6-1 y 6-1). No obstante, fue una valiosa experiencia para la oriunda de Bella Vista.

“Terminé muy contenta. Mi rival era muy dura, pero me voy con la sensación de que puedo dar más, de que debo entrenarme más. La próxima vez se me dará, estoy segura”, fue el primer balance sobre el polvo de ladrillo del Lawn Tennis. “Me costó soltarme. Es la primera vez que juego contra una rival así, en este torneo, con mi gente. Eran muchas cosas que tenía que asimilar. Fue muy difícil, pero estoy muy contenta de haber tenido la posibilidad de jugar a este nivel”, agregó Emilse.

La tucumana contó con su propia hinchada. “Vino mi familia, también gente de Bella Vista. Y muchos otros me siguieron por internet. Les agradezco mucho”, devolvió el cariño Emilse, aunque sí hubo una ausencia significativa: la de su papá. “Es que se pone muy nervioso, así que mejor dejarlo en casa, je”, explicó.

Más allá del resultado, Emilse reconoció que así es el camino del crecimiento. “Me hace falta más de este ritmo. Siento que jugando mas de este tipo de torneos puedo subir el nivel”, apuntó.

Luego del partido, cruzó algunas palabras con Mercedes Paz. “Me felicitó, porque me vio mucho mejor que hace un mes. Me entrené mucho en este último tiempo para venir a este torneo. Ella me notó mejor y eso es lindo”, agradeció Emilse.

En otro de los partidos destacados de ayer, Lucía Peyré derrotó 3-6, 6-4 y 6-2 a la mexicana Ana Sofía Sánchez.

Hay equipo

“Se cayó el cielo en media hora y no fue tan grave”, reconoció Alejo Russell. El árbitro general del torneo elogió el activo rol del personal del club en la tercera jornada.

Si bien el polvo de ladrillo de la cancha principal fue fiel, tuvo su buena cuota de ayuda. Los “cancheros” hicieron vedette a la goma espuma. “Ellos lo trajeron por su propia voluntad. Yo lo he visto en otros lados. Algunos traen kerosene y prenden fuego. Otros hacen agujeros”, explicó Russell.

Entre Roberto Maidana y Héctor Delgado, turnándose en los roles, con balde en mano y un rectángulo de goma espuma de aproximadamente un metro por 50, en 20 minutos hicieron desaparecer los charcos que se habían formado en los cuadrados de saque. “Yo pensé que era imposible”, reconoció Maidana. El “canchero”, que hace poco llegó desde la sede de El Salvador a la del parque 9 de Julio, activó su fe en la gomaespuma, a diferencia de Delgado, más experimentado y que se jubila en pocos días. Luego fue el turno de la “motoyuyera”, una especie de mini tractor con una cepilladora que terminó de emparejar el polvo de ladrillo, al mando de Ángel Medina. El touch distintivo lo puso el presidente de la Asociación Tucumana de Tenis, Augusto Árquez, quien haragán en mano terminó de emprolijar el fondo de la cancha.

Es como explicó Russell: “algunas jugadoras se querían ir apenas empezó a llover. Les decíamos que esperasen, que acá llueve y para. Nosotros estamos para esto. Ellas deben tener paciencia, nada más”.

En dobles

A partir de las 16, en la cancha 3 del Lawn Tennis, se jugará el cruce de dobles entre Lucía Peyre/Carlota Martínez Cires vs. Bárbara Gatica/Rebeca Pereira. Alrededor de las 17, la dupla Paula Ormaechea/Andrea Gamiz se medirá con Marina Bulbarella/Victoria Burstein.