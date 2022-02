La controversia de un pase sanitario vía DNU volverá al recinto legislativo

La Legislatura sesionará el martes 8 de febrero -de manera extraordinaria- para brindar su aval al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el gobernador interino Osvaldo Jaldo y su Gabinete, mediante el cual se prorroga la obligatoriedad del pase sanitario para asistir a actividades de alto riesgo epidemiológico en Tucumán. Será una suerte de déjà vu, dado que este mismo debate se llevó a cabo en diciembre, cuando se implementó la medida por primera vez: idéntica metodología de parte del oficialismo, argumentos sanitarios similares y el mismo descontento de un sector de la oposición porque se discute un decreto del Poder Ejecutivo y no un proyecto de ley.

El presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, remarcó que se aplicaron más de medio millón de vacunas contra el coronavirus en los 60 días que lleva vigente la medida en la provincia. “Tenemos el 92% de las personas vacunadas con una dosis; el 78% de las personas con dos dosis; y solamente el 30% con el refuerzo. Aspiramos a que la gente se siga vacunando. Prácticamente se duplicó la cantidad de vacunados en los últimos 60 días. Queremos seguir con eso, porque está comprobado en el mundo que la vacuna es el único antídoto que tenemos contra este virus que tanto daño ha causado”, expresó Mansilla en rueda de prensa luego de la reunión de Labor Parlamentaria que sacó a la Legislatura del letargo propio del enero tucumano.

El DNU N° 2/1 prorroga durante todo febrero la vigencia del DNU que se firmó en diciembre, con la salvedad de que se considerará esquema completo de vacunación dos dosis, y un refuerzo cuando correspondiere, a partir de los 3 años. Además, suspende los eventos masivos de más de 300 personas y encomienda al Comité de Operaciones de Emergencia el dictado de disposiciones relativas a la reglamentación y la implementación del decreto.

El aguilarense aclaró que hay una meseta epidemiológica y que se reducen los aforos para afectar lo menos posible a las actividades económicas. De todos modos, reconoció que la suspensión de grandes festivales afecta a los artistas y a economías locales, pero advirtió que es algo circunstancial.

Antecedente

Durante el debate de diciembre, la oposición se expresó a favor de las vacunas pero discrepó con que se vote un decreto por sí o por no (no admite modificaciones) en vez de trabajar una ley que contemple excepciones. El aval al DNU salió con 38 votos a favor y ocho en contra.

Ayer, el radical José María Canelada, quien en diciembre votó en contra, subrayó nuevamente que la vacuna es la mejor herramienta para luchar contra la pandemia, pero remarcó que el decreto no contempla vías de excepción, lo cual le parece “un acto de necedad”. “Hay miles de tucumanos que no es que eligen no vacunarse, sino que no pueden, por prescripción médica”.

De un modo similar se expresó ayer el legislador alfarista Walter Berarducci, quien en diciembre apoyó la decisión del Ejecutivo, pero no por sus formas sino por el objetivo: fomentar la vacunación entre la población tucumana. En el debate de diciembre, incluso, había hecho una moción para transformar el decreto en una ley perfeccionada, con matices, pero no tuvo apoyo.

En aquel momento, también rechazaron la medida la bancada de Fuerza Republicana; el legislador Raúl Albarracín (PJS) y la legisladora Nadima Pecci (Valores Republicanos) no por estar en contra de la inoculación contra el virus SARS-CoV-2, sino por considerar que se trataba de una medida inconstitucional. Del lado del oficialismo resaltaron siempre que el decreto dio sus frutos.

De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, Tucumán aplicó hasta ayer 3.027.779 vacunas, de los cuales 1,4 millón son primeras dosis; 1,2 millón segunda aplicación; y sólo 225.000 son refuerzos.

El lunes irá el ministro de Salud Luis Medina Ruiz a la Cámara para brindar un informe a los legisladores.

Medina Ruiz irá a la Cámara el lunes: dará detalles del pase sanitario

Previamente a la sesión que se llevará a cabo el martes de manera extraordinaria, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz (foto), visitará la Legislatura para reunirse con los parlamentarios, responder sus consultas y aportar información sobre el impacto y los resultados que dio la implementación del pase sanitario en Tucumán durante los últimos dos meses. En principio, el encuentro se realizaría el lunes a las 9.30 en el octavo piso del palacio espejado de Muñecas 951. Algunas de las críticas que plantea la oposición es que el DNU no cuenta con excepciones para personas que no pueden vacunarse contra covid o aquellas que se contagiaron hace menos de 90 días.

Se reúne el comité de Juicio político: pedidos contra Jaldo y Manzur

La comisión de Juicio Político, que preside el legislador oficialista Raúl Ferrazzano (foto), se reunirá el viernes para tratar las denuncias contra funcionarios públicos. Se destaca la presentación que se realizó en contra altos funcionarios del Poder Ejecutivo por la imposición de un pase sanitario para acceder a instituciones públicas y privadas. Los abogados María Raquel Fonio y Marcos Aníbal Rougés reclaman que se investigue a Juan Manzur, Osvaldo Jaldo, Rossana Chahla y Luis Medina Ruiz -entre otros- por “presunto abuso de poder, incumplimiento de deberes de funcionario público, abandono de persona, coacción agravada, asociación ilícita, y la evidente traición a la patria”.

JxC en Tafí: referentes buscan un acercamiento

Luego de las tensiones que brotaron entre Germán Alfaro, Mariano Campero y Roberto Sánchez, la mesa de Juntos por el Cambio Tucumán tiene previsto reunirse el viernes en Tafí del Valle. Aún no se confirmó la nómina de participantes y habría quienes avisarían a último momento su asistencia. Trascendió que Nadima Pecci, ex FR, está invitada a la cita organizada por el PRO, pero la legisladora está fuera de la provincia. La intención del encuentro sería acercar posiciones y emitir una postura conjunta respecto a la marcha contra la Corte Suprema y el entendimiento con el FMI.

Alberto, con apoyo del PJ tucumano

Legisladores tucumanos del bloque del Frente de Todos adelantaron que en la sesión del martes 8 tratarán un proyecto de resolución para brindar su apoyo pleno al presidente Alberto Fernández por el principio de entendimiento que alcanzó con el Fondo Monetario Internacional. “En comparación con otros acuerdos anteriores que la Argentina firmó, este no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo”, expresaron. Además aseguraron que no habrá reforma laboral y que se mantendrán todos los derechos de los jubilados.