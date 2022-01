La variante ómicron impacta menos en el organismo que los ocasionados por delta

"Un día estuve con fiebre. Después, sentí mucho cansancio y dolor de cuerpo. Y al tercer día, estaba perfecta. Fue como un resfrío de lo más simple", cuenta Lucía Altamiranda, una mujer de 63 años que se enfermó de coronavirus en los albores de 2022. Con sus tres dosis colocadas, esta tucumana se enteró de que estaba infectada en un control de rutina en el sanatorio donde atiende su médico de cabecera, en el cual para internarla y hacerle unos chequeos anuales necesitaban antes corroborar que no tenía covid-19.

"Hasta ese día, no había sentido absolutamente nada. Me mandaron de vuelta a casa, porque ahí no reciben personas contagiadas. Y seguí con los controles telefónicos con la médica de la obra social. No sé si será sugestión, pero en 24 horas tenía 37.8 de temperatura. Nada que un paracetamol no haya podido solucionar", relata, ahora con tranquilidad. Como muchas otras personas, esta señora atravesó un cuadro leve del ya famoso virus. Cuando obtuvo el alta, se hizo los chequeos médicos que la indicaron: afortunadamente, su capacidad cardiovascular y pulmonar no resultaron afectadas.

De hecho, los profesionales coinciden en que los estudios sobre las secuelas del covid están efectuados en enfermos que estuvieron en estado moderado o grave, pero no sobre los cuadros leves. No obstante se supone que la cepa ómicron impacta menos que delta porque no suele generar cuadros de neumonía. Pero aún así, ¿hay secuelas? ¿Cuánto deberían durar? ¿Cuáles son?