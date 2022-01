“This is Us”: Proponen declarar ciudadano ilustre al ingeniero Nasir Ahmed

“Cada vez que alguien envía una foto por el celular o inicia una videollamada desde cualquier aplicación está haciendo uso del algoritmo que Nasir Ahmed (1940, Bangalore, India) descubrió en los años 70”, comienza diciendo la nota publicada el 17 de este mes en LA GACETA. La noticia de la radicación en Yerba Buena de Ahmed y de su esposa, la tucumana oriunda de Monteros y doctora en Letras, Socorro Esther del Valle Pariente, produjo un gran impacto en la comunidad. De inmediato el legislador Mario Casali (FR) propuso declarar al ingeniero Ahmed “Ciudadano Ilustre de la Provincia”.

Su figura tomó relevancia en los últimos tiempos a raíz de la serie de Netflix “This is Us”. Ahmed y su esposa están representados en el episodio 8 de la quinta temporada.

A pesar de que el destacado investigador, de 81 años, ya se encuentra retirado sigue cosechando lauros. La semana pasada el presidente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Real Academia Europea de Doctores, José Ramón Calvo, afirmó su decisión de proponerle a Ahmed que fuera académico de honor de su centenaria institución, que tiene entre sus miembros a 20 ganadores del premio Nobel.

El Ingeniero Ahmed nació en Bangalore, India, y emigró a Estados Unidos en 1961 para realizar una maestría en la Universidad de Nuevo México, fue allí donde según sus propias palabras “se le ocurrió un Algoritmo denominado Transformada de Coseno Discreta (TCD).

Se trata de un visionario, su trabajo académico fue publicado en 1974, y desde entonces este algoritmo se convirtió en el recurso más eficiente para transferir una imagen o video comprimido para que pueda ser enviado a todo el mundo”, afirma Casali en la fundamentación de su propuesta.

Cuenta que Ahmed con el apoyo de su esposa autogestionó su investigación con ahorros familiares.

Casi medio siglo más tarde, este reconocimiento público llegó a la serie This Is Us en torno a la enorme utilidad que tuvieron las videollamadas en contexto de pandemia.