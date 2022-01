Vuelve el calor a Tucumán

Después de una semana de temperaturas extremas con la ola de calor histórica que azotó a la provincia, llegaron las lluvias dando un respiro a los tucumanos.

Este fin de semana volverá el calor, con temperaturas por arriba de los 35°. Sin embargo, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, a partir de mañana volverían las lluvias.

Para hoy, sábado, se espera un día caluroso, como el de ayer, con una temperatura mínima de 25° y una máxima de 36°. Hay probabilidad de tormentas aisladas por la tarde.

Para mañana, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 26° y una máxima de 33°.

Por la tarde se espera que comiencen las lluvias que se extenderán durante gran parte de la semana, por lo menos hasta el miércoles.

Por ahora el SMN no emitió alertas meteorológicas para la provincia. Por lo que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos, como temperaturas extremas ni tormentas fuertes, al menos para este fin de semana. No obstante, la temperatura sigue siendo elevada y se recomienda tomar precauciones para minimizar su impacto. Algunas recomendaciones del Ministerio de Salud son: evitar la exposición al sol en horas centrales del día (de 11 a 17), mantener una hidratación adecuada y usar ropa ligera, holgada y de colores claros.

Qué esperar

Según el SMN, es probable que hasta marzo las temperaturas se mantengan en valores típicos en esta región del país. En este verano no se producirían temperaturas más elevadas que años anteriores. En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean superiores a las normales para esta época. Tendríamos un período más húmedo que en años precedentes.