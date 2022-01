El legislador Masso se solidarizó con el artista que sufrió abuso policial en Banda del Río Salí

El legislador Federico Masso se comunicó con el Artista Luis Planas, quien fue víctima de abuso policial por parte de vigías y personal de la comisaría de Banda del Río Salí. Masso le brindó su solidaridad y le aseguró que solicitó un pedido de informe al Ministerio de Seguridad para que los funcionarios expliquen qué pasó.

"En inadmisible que a un trabajador honesto se lo someta a tamaña Injusticia mientras la inseguridad tiene en pánico a la sociedad . Hay que poner al personal policial en la prevención del delito en serio", dijo Masso y acotó: "¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI no se pueda acceder en forma inmediata a los antecedentes de un ciudadano y evitar estos abusos ? Parece mentira pero pasa en nuestra provincia" .

Asimismo recalcó que "No podemos permitirnos que habiendo tantos delicuentes que delinquen a diario , la policía ponga el ojo en personas de trabajo , que ganan sus ingresos con total honestidad en el día a día".

LUIS PLANAS

El caso

Luis Planas, de 43 años, denuncia que el pasado viernes 7, alrededor de las 18, fue arrestado por un vigía municipal que lo interceptó cuando volvía de comprar gasas en una farmacia distante dos cuadras de su casa, en Banda del Río Salí.

“¿Y si te llevo?”, afirma Planas que le dijo el uniformado. “‘Te voy a llevar porque quiero’. Así me dijo este hombre que se manejaba en un auto de vigía municipal. Yo le preguntaba por qué, si sólo venía caminando de la farmacia. Hasta le mostré las gasas que me había comprado”, expresó. Planas es artista y cómico: es payaso y también trabaja en los semáforos. “Me metió al auto y yo saqué mi teléfono para filmar. Llegó otro móvil y me comenzaron a golpear. En un momento sentí que no respiraba. Me pegaron mucho en la cabeza, quise abrir la puerta para escaparme pero no pude”, relata, todavía con desesperación.





“Me llevaron a una comisaría. Ahí adentro, nunca me revisaron ni hicieron que me viera un médico. Me metieron en un calabozo con personas condenadas por los más diversos delitos. Fue horrible. Ahí me quitaron el teléfono y mi plata”, narra, mientras reconstruye lo que le sucedió.





Según afirma, a las 4 de la madrugada lo trasladaron a la comisaría de Alderetes. Durante todo el trayecto, describe, lo mantuvieron esposado. “Estuve seis días detenido sin saber por qué. Además, estuve incomunicado. Nunca pude hablar con mi familia. Pase momentos muy feos, tirado en el piso. Y si tuve comida fue porque los presos me convidaron de la de ellos. No entiendo por qué me hicieron esto”, manifestó. Planas agrega que durante los días que duró la detención fue objeto de burlas por parte de los uniformados, que se mofaban de su profesión de artista. “Perdí trabajos que tenía que hacer el fin de semana”, dijo.





El arresto, indica, se prolongó hasta el jueves pasado. Según dijo, al momento de la detención no hubo testigos en la calle debido al calor que hacía ese día. El jueves, afirma, los guardias le dieron la orden de salir de la comisaría. “Me fui con miedo de que pudiesen hacer algo en la calle o que me volvieran a detener. Estaba sucio, sin mis pertenencias. Volví caminando 40 cuadras hasta mi casa y lo primero que hice es hablar con los vecinos: lamentablemente, no se sorprendieron. Me dijeron que siempre hacen lo mismo. No lo pude creer”, expresó el artista.





“Mi trabajo es hacer reír a la gente. Despues de esto, ¿cómo puedo volver a hacerlo?”, planteó.