“Todo lo que aprendí fue gracias a mi cuenta”

Hace cuatro años la vida de Bernardita Siutti cambiaría para siempre, luego de iniciar una cuenta en Instagram “en chiste”. Estaba viviendo en una casa que requería muchos arreglos y decidió hacerlos ella misma.

“Todo lo que aprendí fue gracias a la cuenta de Instagram. Soy de las que se da maña para hacer las cosas, pero comencé a hacer los videos y posteos contando cómo solucionaba algunas cosas y fue un éxito, al menos para mí”, aclara en una conversación con LA GACETA mientras coordina los juegos en la playa con sus tres hijas.

“Salí del secundario y trabajé 10 años con una empresa de locaciones para publicidad que vendí para dedicarme full time a la cuenta de Instagram”. Me preguntaban por qué hacía tantos arreglos si alquilaba: “porque quiero, porque puedo ¡y porque se me canta! La casa habla de cada uno, quiero vivir en un lugar lindo o en el que todo funcione relativamente bien. Es una inversión para mis adentros. Para cada vez que vuelvo del chino o de donde sea puedo decir: me gusta el lugar en donde vivo. Muchas veces no hace falta una fortuna para hacerlo. Con un tarro de pintura se pueden lograr grandes cambios”, explica desde su cuenta @mami.albañil.

Los arreglos que realiza siempre los llevó a cabo en espacios propios o para causas solidarias, porque no trabaja de manera particular. “Mi intención es que todos puedan arreglar las cosas en su casa”, asevera.

Videos y tutoriales

La cuenta comenzó a crecer rápidamente y hoy supera los 470.000 seguidores. “Me empecé a animar cada vez más y acá estamos”, dice y explica que hoy vive de su cuenta de Instagram que para ella es 100% rentable. Desde ese espacio en redes sociales, muestra las bondades de ciertos productos y cómo se solucionan muchos desperfectos del hogar. “Me volví experta en micro cemento, por ejemplo, lo usé muchísimo”, se sincera.

Los videos y tutoriales más simples son los que mejor funcionan y su cuenta está cargada de ellos que, en menos de un minuto te explican cuestiones existenciales para cualquier persona que esté a cargo de un hogar: cómo conectar el lavarropa, “esta caja boba que amamos”; cómo poner a punto la pileta, quitar un empapelado, sacar el sarro, armar un escritorio en 15 segundos, usar el taladro con y sin lija y hasta arreglar el mosquitero.

BERNARDITA SIUTTI. Hoy se dedica a ser influencer, al 100 por ciento.

En sus posteos explica cómo, por ejemplo, lijar una puerta que no cierra bien, sin miedo y en pocos segundos.

Cambiar el cuerito

Sin embargo, su video más exitoso es cómo cambiar el cuerito de una canilla, ríe y explica por qué: “¡es una pavada!”: “¡No gasten más plata en eso! Primero cortá el agua, para no inundarte, desarmá la canilla, sacá el cuerito cuando lo veas, ponés el nuevo, ajustás de nuevo y armás la canilla de nuevo!”, explica en su tutorial.

“Hace unos meses vi la sal de limón en @sodimacar y no entendía para qué servía....el otro día cuando no sabía qué hacer con la mesa me la recomendaron para aclarar madera. Googleando me enteré que sirve para sacar las manchas de óxido de cerámicos y porcelanatos (calculo que debe funcionar en otras superficies también). Solo mezclan sal de limón con agua caliente y con esponja y viruta la pasan hasta que la mancha mágicamente desaparece. Por favor usen guantes porque si no se hacen percha las manos. ¡Manden fotos de todas las manchas que sacan!”, posteó @mami.albañil en sus redes hace tiempo.

“Mami albañil son mucho más que tutoriales para tu casa. Es la certeza de saber que no necesitas a nadie no solo para arreglar tu casa. Es armarte y salir. Siempre para adelante”, posteó en el cumpleaños número tres de su cuenta.

Es que los mensajes positivos que recibe son tantos que también los comparte. A muchas mujeres empoderó desde su cuenta y hoy solucionan todo en su hogar sin ayuda.

Soy un meme

Los posteos de Bernardita tienen mucho humor y hasta se ríe de sí misma con un video que hoy es meme. “Estábamos en Brasil con mi novio y tenía que hacerme un hisopado para volver a Argentina. Yo tengo terror a todo lo relacionado con la medicina así que me largué a llorar mientras él me filmaba. Y comencé a subir ese llanto desconsolado con diferentes consignas: “Te enterás que no entran los tarugos en precios cuidados y vos tipo…”, “Se larga a llover y no sabés qué hacer con las bendis en la playa” o “Papá Noel no te trajo lo que querías”.

Indispensables en casa

Según Bernardita hay algunas herramientas indispensables que toda persona debe tener en su casa: “un taladro, destornillador, cinta de medir ¡y un buen vino!”, explica riendo.