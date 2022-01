El calor golpea al servicio anti-covid-19

El Sistema de Salud en Tucumán no está únicamente haciéndole frente a la tercera ola de la pandemia de coronavirus. Entre el uso de tapabocas y las temperaturas récord de los últimos días, a las guardias febriles se acercaron no solamente los pacientes positivos, sino también aquellos que parecen tener síntomas de covid-19, pero que, en realidad, son víctimas de los efectos que acarrea la exposición prolongada a los calores estivales propios del norte argentino.

La situación es confusa. No resulta fácil diferenciar la sintomatología entre una y otra patología ya que ambas tienen en común el dolor de cabeza, la temperatura corporal elevada, el dolor muscular y el agotamiento. Sin embargo, María Marta Vargas, subdirectora del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán, aclaró que son dos cosas distintas. “En general, el golpe de calor es algo transitorio: tomás calor, te duele la cabeza, experimentás mucha sed, pero eso pasa cuando el paciente se rehidrata durante seis u ocho horas. En cambio, los síntomas de covid persisten por días”. Y agregó que hay que sumar otros factores sintomáticos, como dolor de garganta, tos y congestión.

En este sentido, Pablo Marengo, director del Hospital de Día Néstor Kirchner, contó a LA GACETA que parte de la aglomeración en ese nodo se debe a los cambios bruscos de temperatura resultantes del calor agobiante. “Debemos tener en cuenta que las altas temperaturas han influido en algunos síntomas que son compatibles con la covid. El uso del aire acondicionado provoca un estado similar al de la rinitis con dolor de garganta, y la exposición al sol a veces genera diarrea y dolor corporal”, observó. Y destacó que es correcto que aquellas personas se dirijan a los centros febriles para descartar una infección por el virus. “En el caso de que el test resulte negativo, se lo deriva al médico clínico, a un otorrinolaringólogo o a quien corresponda dependiendo el caso”, concluyó.

Por su parte, la directora del Hospital Ángel C. Padilla, Olga Fernández, explicó que hasta el momento no tuvieron grandes complicaciones en la guardia febril con respecto a los golpes de calor “Acá no estuvimos saturados como, por ejemplo, en la plaza Independencia, que la fila daba vuelta la manzana”, comparó. Y detalló que a las personas que ingresan a la guardia del hospital primero se les realiza un triaje para saber si tienen fiebre y, en el caso de que supere los 37°, se les solicita un hisopado. Además, enfatizó que, si bien los síntomas son similares y todavía restan muchos meses de calor intenso, en el Hospital Padilla cuentan con la capacidad suficiente como para atender a los pacientes tanto en la guardia como en los nodos.

La asistencia a los centros de testeos viene subiendo desde el mes pasado, pero las autoridades consideran que el rebrote de covid explica el fenómeno más que el golpe de calor, aunque hay algunos pacientes que padecen otras afecciones, como hipertensión, donde la temperatura alta incide tanto en la dilatación de las arterias como en la deshidratación.

“La gente tiene que hacer largas filas en la vereda muchas veces bajo el sol, por lo que las altas temperaturas generan una situación de poco confort”, sostuvo la subdirectora del Centro de Salud. Y trascartón aclaró: “nadie se desmayó o se descompensó. De todos modos, las enfermeras están siempre recorriendo las filas y detectando si alguien no se siente bien o tiene muchos síntomas, esa persona tendrá prioridad”.

Situación de los centros febriles

Lls guardias se encuentran colmadas de gente esperando ser hisopadas y que esos análisis arrojan una altísima positividad en los resultados. “Hay mucha circulación de covid, casi el 50% de los testeos dan positivo. La vacunación ha hecho que la mayoría de los casos sean leves y por eso no tenemos saturación en internación” sostuvo Vargas. Marengo detalló que en el Hospital Néstor Kirchner se realizan cerca de 500 hisopados por día. “La cola es de dos cuadras. Es muy difícil determinar el porcentaje de los pacientes con golpes de calor porque todo se considera covid hasta que se demuestre lo contrario. Hacemos 520 test por día... ¡una locura!”, exclamó. (Producción periodística de Graciela Di Vico y de Bárbara Nieva)