Largas filas para hisoparse, impaciencia y agresividad

Bajo intensas jornadas de calor o fuertes precipitaciones, la postal en los centros de testeos se repite desde hace días en Tucumán: interminables filas de personas, con o sin síntomas, esperan ser hisopados. A raíz de esto, autoridades sanitarias y directores de hospitales remarcan la importancia que las personas asistan a los centros más cercanos a su domicilio para evitar aglomeraciones y prolongadas demoras.

En relación a este tema el director del hospital Kirchner, Pablo Marengo, manifestó a LA GACETA que la ciudadanía “debe ser consiente y no estar trasladándose de un lugar a otro teniendo síntomas de la enfermedad” y mucho menos pretender hisoparse sin presentar síntomas compatibles con la covid-19. “Los contactos estrechos deben aislarse y no moverse de sus domicilios por cuatro o cinco días. Ellos no deben hisoparse hasta que presenten síntomas porque si no se satura el servicio y evitan que los infectados reciban la atención adecuada”, remarcó.

Condenan la violencia

El responsable del hospital Kirchner advirtió que como consecuencia de las extensas filas y la demora “se está viendo mucha agresividad en los consultorios febriles” por parte de los pacientes. El médico, en esa línea, solicitó “respetar” al personal de los hospitales y de los nodos, en medio de la alta concurrencia por testeos y también por la vacunación contra el coronavirus. “Recorremos las colas y sacamos a la gente mayor, que tiene prioridad. Ante esa acción, muchos jóvenes se quejan e, inclusive, hubo agresiones. Es una falta de respeto”, enfatizó en una entrevista con “Buen día verano”, el magazine de LG Play.

Ante la denuncia del profesional, el gobernador Osvaldo Jaldo salió a la defensa del personal de la salud y condenó los ataques sufridos. “A ellos hay que respetarlos, ayudarlos y acompañarlos. Lo único que están haciendo es cuidar de los tucumanos”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo.

Respuesta a la demanda

A partir del crecimiento de casos positivos y el incremento a la demanda de testeos, en plaza Independencia funcionará un nodo sanitario itinerante. Allí se practicarán hisopados y se continuará con la vacunación, durante la primera quincena de enero.

Según informó el director de Promoción y Prevención de Salud del PRIS, José María Mansilla, la atención se realizará de 9 a 13 y se realizarán testeos exprés y PCR en tiempo real. “Para el hisopado estamos teniendo muchísima demanda. Como en todos los centros de testeo de la provincia hay una gran fila, a la gente le pedimos que tenga paciencia. Tenemos ahora una modalidad operativa ajustada a criterio epidemiológico, es decir que la prioridad está establecida para mayores de 60 años, pacientes que tengan comorbilidades o que hayan sido contacto estrecho de un paciente positivo en los últimos cinco a siete días”, explicó Mansilla. Las personas que no fueron vacunadas también son consideradas prioritarias para la realización testeos.

El nodo ubicado en el histórico solar de la capital provincial se suma al centro ubicado en plaza Belgrano y al de la zona de Marcos Paz primera cuadra. El objetivo de estos operativos es descomprimir la demanda de los pacientes que no requieren evaluación médica en los consultorios de febriles. Esos nodos de testeo pre-hospitalarios están trabajando de 10 a 17. También, las autoridades sanitarias dispusieron abrir a demanda espontánea el nodo del CAPS Urquiza (Uruguay 690), al igual que el hospital Del Carmen. Ambos funcionan de 8 a 18.

Consultas en los privados

La demanda de estudios también impactó de llenó en los bioquímicos particulares. La doctora Laura Leguizamón, secretaria del Colegio de Bioquímicos de Tucumán, confirmó que en las últimas semanas observaron un incremento notable de análisis a raíz de los viajes de egresados y las fiestas de fin de año. “El trabajo que realizamos colabora con la no saturación del sector público”, indicó la profesional y detalló que hay 83 laboratorios con capacidad de tomar muestras en la provincia. En estos centros, el estudio rápido vale $ 3000, mientras que el test de PCR tiene un costo base de $ 6000.





La Covid en cifras

1.989 Fueron los contagios reportados ayer en la provincia.

$ 6.000 Es el precio base de un estudio de PCR, en un laboratorio privado.

228.246 Son los ciudadanos contagiados desde el inicio de la pandemia.