El 0 km de LA GACETA ya está con su dueña

Casi no le salen las palabras. Al recibir las llaves, la emoción la embarga y sólo atina a sonreír; el sueño que empezó hace mucho tiempo se ha vuelto realidad.

Ayer se realizó la entrega del 0 km del sorteo de LA GACETA en la concesionaria de Toyota Line Up. Frente al escribano Álvaro Sobrecasas, familiares y representantes del Banco de Santiago del Estero (BSE) y Tarjeta Sol, Marta Monteros encendió por primera vez su nuevo Toyota Etios. “Yo quería tener un auto nuevo, pero no me alcanzaba, por eso jugaba a los Números de Oro”, contó emocionada ante las cámaras de LA GACETA.

Marta es jubilada y vive en Las Talitas junto a su esposo, Miguel Ángel Ocaranza, su hijo, Miguel Alberto, y la familia de este último. “Yo no podía creer cuando me enteré. No había visto el sorteo, no sabía nada... Yo decía ‘no puedo ser yo la ganadora’”, narra.

La flamante ganadora comenta que se divierte con el entretenimiento de LA GACETA desde sus comienzos. “Desde que empezaron los Números de Oro yo empecé a participar. ‘Algún día me va a tocar’, decía yo. Y me tocó”, agrega emocionada.

Para viajar

De un tiempo a esta parte Marta siempre estaba a punto de volverse ganadora, pero nunca llegaba el día. “Siempre me quedaba con un número o dos”, recuerda. Hace dos meses fue sorprendida por las cámaras de LG Play cuando le contaron que había ganado el sorteo del auto; con una remera blanca que rezaba ‘soy ganadora’ y junto a su hijo y su esposo, posó alegre en la puerta de su casa. El gran testigo de la novedad fue su antiguo auto.

En aquella ocasión, su hijo comentó: “ellos ya tienen su autito, pero es viejito; estoy muy feliz de que se le haya dado la oportunidad de tener un vehículo nuevo”. A su auto anterior, Marta espera poder hacerle algunos arreglos y venderlo. “Para poder mantener el nuevo”, explica.

Mientras tanto, la ganadora ya planea qué hacer con su nuevo vehículo. “Tengo que aprender a manejar -dice con convencimiento-; quizá lo primero que hagamos sea un viaje, por aquí, por Tucumán nada más”.

Más premios

La afortunada lectora no sólo ganó el auto de LA GACETA. En la entrega del vehículo también estuvieron presentes Gustavo Neme, gerente del BSE, y Emilio Ale, representante de Tarjeta Sol. Ambos le entregaron un televisor LCD de ‘32, regalo de cortesía de Tarjeta Sol del Banco Santiago del Estero.

Pozo acumulado

