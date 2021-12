Luis Medina Ruiz

Ministro de Salud de la Provincia

“Para las fiestas les pedimos que las reuniones no sean multitudinarias, que tengan sumo cuidado con los adultos mayores y que las personas inmunocomprometidas limiten los contactos y saludos, ya que ellos son los que más pueden sufrir ante una situación de descuido. Si bien estamos más protegidos por la vacuna, los cuidados deben continuar, para no arrepentirnos de ninguna situación. En esta época de las fiestas hay más salidas, por lo que se recomienda que la población no deje de cuidarse con el uso de barbijo que cubra desde la nariz a la boca por completo, con el lavado de manos continuo, el distanciamiento social y la ventilación de ambientes”.

Recomendaciones por la pandemia

- Reunirse al aire libre o en espacios amplios y ventilados.

- Las personas que aún no tienen la segunda o la dosis de refuerzo que acudan a nuestros nodos estos días para completar los esquemas.

- Los adultos mayores y las personas que tienen compromiso inmunitario deberían reunirse solo con su grupo familiar.

- Las personas que no pueden vacunarse o que decidieron no hacerlo son las más vulnerables en estas fechas. Les recomendamos a la hora de salir de compras o de festejar el uso del barbijo y reunirse solo con su burbuja familiar.

- Las reuniones empresariales muy numerosas deberían evitarse, sobre todo en salones de fiesta.

- A la hora de reunirse se debe contemplar si alguien tiene síntomas, evaluar si todos están vacunados y considerar el estado inmunitario de cada uno de los asistentes.

- Los vulnerables (adultos mayores, no vacunados, con comorbilidades) deben estar con el barbijo colocado mientras no estén comiendo o bebiendo.