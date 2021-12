“Está circulando mucha gente contagiada”

La variante Delta circula sin freno por Tucumán y lo peor del caso es que muchos tucumanos están contagiados y no lo saben, por lo que la cadena de transmisión aumenta cada vez más. Esto se demuestra con los operativos de testeos que lleva adelante el Ministerio de Salud donde, según datos actuales, de cada ocho hisopados, dos son positivos.

“Estamos aumentando el número de personas que manifiestan síntomas. Por eso se ve más gente tanto en los operativos de testeos como en los de los consultorios febriles. Es evidente que Delta se disemina mucho más rápido. No es por alarmar, pero debemos tener muy en cuenta las medidas de seguridad que se repiten desde el inicio de la pandemia. Son las únicas herramientas para evitar contagios”, advirtió José María Mansilla, jefe de los Médicos Centinelas de la provincia.

“Lo que la gente debe tener más en cuenta que nunca es que si tiene síntomas debe concurrir a un consultorio de febriles, donde se hará el test para saber si es positivo o negativo. Y si somos contacto estrecho de alguien confirmado, en el acto debemos aislarnos 14 días. Hay gente que circula haciendo trámites y está contagiada. Así el círculo se vuelve vicioso y es muy difícil de contener”, afirmó el funcionario.

Nuevas estrategias

Ayer el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, se reunió con su equipo de trabajo para avanzar en nuevas estrategias, sobre todo para aumentar los testeos en distintos puntos de la provincia, pero con mayor foco en el microcentro. La directora de gestión sanitaria del Siprosa, Alejandra Matiachi, dijo que “se vio un aumento de la demanda y por eso creemos necesario implementar una estrategia para reforzar estos lugares de testeos, sobre todo pensando en el paciente que es asintomático, o asintomático leve, sin factores de riesgo para que puedan acceder rápidamente a un testeo y dirigirse a su domicilio a cumplir su aislamiento”. A su vez, la funcionaria indicó que si se llega a detectar en estos lugares de testeo, que se van a reforzar principalmente en la zona del hospital Padilla y del Centro de Salud, a pacientes con factores de riesgo o con síntomas de alarma directamente deben ser redireccionados al consultorio de febriles para ser evaluados por un médico en profundidad y si es necesario realizar los exámenes complementarios.

Mansilla, por su parte, agregó que la vacunación es muy importante y que la gente debe seguir concurriendo masivamente a los nodos, pero que deben tener en cuenta que las vacunas no previenen los contagios. “Está más que probado que las vacunas previenen las condiciones moderadas o graves de la enfermedad, que pueden derivar en la muerte y por eso es fundamental vacunarse. Pero para no contagiarse debemos hacer todo lo que ya sabemos: usar correctamente el barbijo, mantener los dos metros de distancia, tratar de estar al aire libre y si estamos en lugares cerrados que sean ventilados y lavarnos continuamente las manos, además del uso del alcohol en gel”, recordó.

Ayer también, durante una entrevista con el programa Buen Día, de LG Play, Miguel Ferre Contreras, secretario ejecutivo médico del Siprosa, advirtió acerca de la mayor demanda en consultorios febriles y de la importancia de vacunarse para no saturar el sistema de salud. “Vemos el avance de Delta y todavía no tenemos casos confirmados de Ómicron, pero sabemos que puede llegar como ya pasó en otras provincias”, dijo el funcionario. Al igual que Mansilla, Ferre Contreras hizo hincapié en la necesidad de aislarse si somos contacto estrecho de un caso positivo. “Hay gente que cree que si a los pocos días no tiene síntomas ya puede retomar su vida con normalidad. O empleadores que les piden que vuelvan al trabajo y esto no puede ser así. Hay que ser responsables. Los que son contacto estrecho pueden estar incubando el virus. Incluso puede salir negativo el test, por eso pedimos que por favor se mantengan aislados”, remarcó.

Finalmente Mansilla auguró que la situación sigue como hasta ahora, en 10 días podemos llegar a duplicar los casos que tenemos ahora, es decir superar los 1.000 diarios. “La gente debe entender que esto no terminó y que hay que cuidarse”, dijo.

Fallecieron cinco pacientes en Tucumán: se registraron 551 nuevos casos en la provincia

El Ministerio de Salud de Tucumán informó ayer que se registraron 551 nuevos casos de covid-19 en Tucumán, totalizando 212.086 desde que se inició la pandemia. Al mismo tiempo, se reportó el fallecimiento de cinco pacientes, de los cuales dos estaban siendo asistidos en el sector público y tres en el privado. Con esta cifra, los decesos desde marzo del año pasado suman 3.519. En tanto, el total de pacientes dados de alta a la fecha es de 201.415. A nivel nacional, Argentina reportó 19 muertes y 5.301 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 116.874 los fallecidos registrados y 5.376.642 los contagiados desde el inicio de la pandemia. En Argentina hay 756 personas internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas es del 35.5%.