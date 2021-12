Primer mes en el gimnasio: la realidad de los mortales

Si con la llegada del verano estamos pensando en empezar el gimnasio, mal hecho. Cualquier actividad física debería ser parte de nuestra rutina anual, pues se trata de un estilo de vida que redunda en la salud (presente y futura). De todos modos, bienvenida sea la incursión. Y para que se prolongue más allá de estos meses en vez de quedar en un mero propósito hedonista, tenemos que estar dispuestos a hacer papelones, a aprender y, sobre todo, a esforzarnos.

"Diciembre implica mostrarse más. Implica mostrarnos, con el anhelo de llegar al estereotipo que la sociedad quiere imponernos. Tranquilos. No hay apuro. No vayamos en busca del cuerpo fit", dice Gustavo Abdulhamid, profesor de educación física, ex preparador físico de tenistas profesionales, creador de un plan de entrenamiento integral del core, especialista en readpatación de lesiones deportivas y propietario de un gimnasio.

"Tiene que ser un hábito. Con disciplina, constancia, educación, motivación y resultados". Gustavo Abdulhamid, profesor de educación física.

"Tomate tu tiempo. Buscá salud. Buscá calidad de vida. Buscá una mejor vida", prosigue el especialista. Para ello, la actividad física debe ser diaria; progresiva; específica según los objetivos individuales y adaptativa al nivel, la condición física, la historia clínica, los antecedentes de lesiones, la edad, el sexo, las limitaciones y las restricciones de cada uno, detalla. Pero, ¿cómo se hace para que el primer día del gimnasio sea el de todos los días?

- Tiene que ser un hábito. Con disciplina, constancia, educación, motivación y resultados. Caso contrario, se cae repetidamente en el intento. En el abandono. Y se termina siempre a comienzo o mitad de camino- contesta, mientras dirige a sus alumnos en plena sesión de entrenamiento. A ellos, el sudor les corre por la espalda. A él, la rigurosidad lo acompaña en sus palabras. "Es importante bajar los niveles de ansiedad. Y trabajar con objetivos. Seguro habrá altibajos o recaídas. Pero debemos focalizarnos", añade.

"La actividad física y la alimentación son preventivas de muchas patologías crónicas. Cuidemos la sinergia entre ambas". Solana Novillo, nutricionista.

Y aunque nadie nos lo cuente, la primera semana se pasa vergüenza. En primer lugar, es probable que ningún ejercicio nos salga como debe ser. Para peor, nos parece que el resto hace todo perfecto. Y tercero, quizás nos apabullen tantos cuerpos aparentemente mejores que levantan pesas como si fueran almohadas. Otros escollos son la flexibilidad (que nos falta) y la coordinación (que no damos pie con bola). "A no desesperarnos. La actividad física debe ser consciente", apunta Abdulhamid.

Para peor, no entendemos el significado de las palabras. Afortunadamente, esto también es cuestión de tiempo. A fuerza de uso, en pocas semanas manejaremos la jerga con soltura y los crunches, el core o la cuadrupedia no nos sonarán a chino mandarín. Por último, tendremos que aprender de nutrición. El gimnasio por sí solo no puede hacer todo. Se requiere un cambio en la alimentación, con proteínas, frutas, verduras y agua.

"Cualquier persona que comienza una actividad física o que retoma luego de un tiempo, debe crear bases saludables y sostenibles. El error que normalmente se comete es someterse a dietas restrictivas, que no generan adherencia en el largo plazo y disminuyen las posibilidades de optimizar el entrenamiento", acota la nutricionista Solana Novillo.

"Al contrario, tenemos que lograr un equilibrio entre el gasto calórico y nuestra ingesta alimenticia, para evitar carencias", explica. Así las cosas, los hidratos de carbono no deberían desaparecer, pues son necesarios a la hora de ejercitarse. "Recordemos que a mayores intensidades en el ejercicio, más necesitamos de ellos. Es recomendable que los hidratos sean de origen integral, como los granos enteros, las harinas integrales y las legumbres. No se aconsejan las harinas refinadas ni el azúcar de mesa", expresa.

Con respecto a las proteínas, Novillo indica que constituyen el macronutriente más importante de un principiante. Se debe aumentar el consumo protéico proveniente de carnes magras no procesadas, de lácteos descremados y de huevos, enumera. "Las proteínas hacen posible el crecimiento y la reparación del tejido muscular. Además, se trata de un nutriente que genera mucha saciedad", razona. El consumo de frutas y verduras representa otro ítem a tener en cuenta: se recomiendan entre dos y tres piezas diarias, enumera.

Párrafo aparte son las grasas. Novillo considera que debemos hacer un aporte medido, cuidando sus porciones y siendo selectivos a la hora de elegirlas. En esta línea, se sugiere la ingesta de grasas insaturadas, por su efecto protector de las patalogías cardiovasculares y por su efecto antiinflamatorio. "La alimentación del argentino tiene muchas grasas tipo omega 6, en vez de omega 3. Esto favorece las inflamaciones. Debemos preocuparnos entonces de disminuir el consumo de girasol y maíz y aumentar el consumo de pescados azules, nueces de pecán, almendras, yemas de huevo semicocidas, paltas, aceitunas, semillas de chía y lino", enuncia. Por ultimo, aconseja el consumo de cacao amargo debido a su efecto antioxidante.

En definitiva, hacer ejercicio de forma habitual tiene un montón de beneficios, desde cardiovasculares hasta psicológicos. Dominemos nuestra ansiedad. No entremos al gimnasio en busca de una anatomía de revista; más bien, en entremos en busca de un poco de felicidad. Eso es mucho.