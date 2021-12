Jaldo respondió a las críticas por el pase sanitario: "Nosotros actuamos para salvar vidas"

El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió nuevamente en el Salón Blanco de Casa de Gobierno con el equipo del Ministerio de Salud, encabezado por Luis Medina Ruíz, y con representantes del sector privado. Allí, se analizaron los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fija el pase sanitario para poder entrar a eventos y actividades de mayor riesgo epidemiológico.

“Se está cumpliendo el objetivo que nos hemos propuesto: vacunar a la mayor cantidad posible de tucumanos y tucumanas. La medida nos permite mantener los niveles de flexibilización que tenemos en las diferentes actividades económicas”, sostuvo Jaldo en una conferencia de prensa.

En esa línea, agradeció “al sector privado por el acompañamiento”. También destacó la adhesión de los otros poderes del Estado a la medida.

El gobernador explicó que más de 1.000 personas trabajan en los nodos de vacunación, aplicando un promedio de 17.000 a 20.000 vacunas por día en el sistema. “Actuamos para salvar vidas. Nos quedamos tranquilos porque el sector privado está convencido de la medida y nos va a seguir apoyando”, remarcó.

En esa línea, Jaldo pidió tener en cuenta “que diciembre es un mes particular, cuando hay muchas fiestas y encuentros por el fin de año, momento en el que el comercio tiene que recuperar en sus ventas”. “Por eso, se han tomado estas medidas para prevenir determinadas situaciones”.

El mandatario explicó que si el DNU no hubiera entrado en vigencia hace una semana, “hoy hubiésemos 127.000 vacunados menos”. “Esta es la pequeña y gran diferencia cuando uno tiene que tomar medidas”, enfatizó.

Jaldo ratificó que el Decreto “no es inconstitucional” como respuestas a los cuestionamientos de sectores.

“Se vacunaron 127.000 personas en ocho días. Eso representa casi el 45% de lo que hemos vacunados en noviembre. Es decir, en ocho jornadas logramos casi la mitad de las vacunaciones del mes pasado”, añadió. De ese monto, 46.000 tucumanos recibieron la primera dosis.

"Esto es lo que nos tiene que poner en alerta, y no una presentación del Colegio de Abogado sobre si es constitucional o no (el DNU); eso lo tiene que derimir la Justicia. Nosostros actuamos para salvar vidas, a tucumanos. Gracias a las dececiones que hemos tomado, descubrimos a 46.000 tucumanos que no habían pasado por un nodo vacunatorio", indicó.