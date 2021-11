Atlético: segunda oportunidad

Las vueltas del fútbol volvieron a poner como protagonista principal a Martín Anastacio. El técnico tucumano, que desde hace varios años está a cargo de la Reserva de AFA, volverá a tener un ciclo como DT interino, aunque esta vez será por tres partidos.

“Nosotros elegimos nuevamente a Martín porque confíamos en él. Sabemos cómo trabaja y es de la casa. En su momento no quisimos darle la responsabilidad de dirigir los nueve partidos que faltaban porque el presente no era bueno y no queríamos exponerlo. El fútbol come técnicos, jugadores y dirigentes”, señaló Mario Leito, consultado por la designación.

Ayer nuevamente le tocó tomar el timón de un equipo que se encuentra a la deriva. Tras la despedida de Pablo Guiñazú, reunió al grupo, dijo unas palabras y manos a la obra. Anastacio tendrá tres partidos en los que buscará aportar lo suyo. “No es un buen momento, pero siempre que pueda pondré mi granito de arena para tratar de revertir la situación que no es buena y lo sabemos todos”, manifestó el DT interino.

En relación al reemplazo anterior, en el que apenas dirigió un partido, Anastacio agradeció la confianza del club. Pero también analizó aquel partido, que aunque haya quedado en el tiempo, toma relevancia porque es el último triunfo del equipo, hace siete fechas, frente a Argentinos. “Tuvimos 70 minutos muy buenos con mucho volumen de juego. Después perdimos el control donde creo que ahora estamos con problemas. Fueron siete minutos en los que nos concretaron los goles. Vamos a corregir eso para que no vuelva a pasar”, asumió de cara a lo que se viene.

Durante el último partido, las imágenes de televisión -y los presentes en el estadio- captaron la imagen de un Abel Bustos llorando desconsoladamente, tras el 0-4 en casa. Sumado a eso, en la cancha habían terminado Franco Coman y Hernán Rosales, que no suelen sumar demasiados minutos. En relación a eso, el DT analizó cuál será su mecanismo de juego.

“Nosotros apuntamos a un combo. Tenemos que tener el acompañamiento del más grande, no hay que tirar a todos los chicos a la cancha. Hay que mezclar la experiencia con la juventud, llevando a los chicos a ganar minutos. Vemos que los chicos tienen entrega. A nosotros nos conmovió ver llorar a Abel, porque sabemos de la entrega de él para el club y ellos ven que esta situación no es buena. Sienten que todos no están conformes con el rendimiento y es difícil para ellos. Nosotros tenemos que ver esas cosas al ser formadores, para seguir acompañándolos”, analizó.

Con tres partidos por delante, el entrenador no duda en que los jugadores los van a tomar como verdaderas finales y cree tener la clave para poder sumar los puntos que necesita para engrosar un poco el promedio.

“Voy a trabajar desde lo anímico fundamentalmente, pero también detectamos algunos errores puntuales en un sector de la cancha. Dejaré lo mejor de mí para sacar al club de esta situación. Nosotros somos los que más queremos mejorar. Soy un convencido en que vamos a sumar muchos puntos para estar mejor”, remarcó el entrenador.

Dos planteles

Hoy Martín Anastacio tendrá doble actividad. Primero definirá quienes serán los viajeros en el plantel de Reserva y luego, desde las 9, estará al mando de la Primera para comandar la última práctica en suelo tucumano.

“Dueño del norte”

En los próximos días se oficializará un torneo de verano que se desarrollará entre el 20 y 29 de enero en Santiago del Estero. Estarán Atlético, San Martín, Gimnasia (J) y los locales Central Córdoba, Güemes y Mitre.

Viaja a Santa Fe, con estadía extendida

Otra vez, como cuando llegó Pablo Guiñazú, Atlético conoce a un técnico -en este caso interino- y al otro día debe enfrentar un viaje. Aquella vez fue para medirse con Estudiantes; esta será para enfrentar a Unión y a Colón.

El sorteo del fixture acomodó al “Tatengue” y al “Sabalero” de manera consecutiva, y por eso desde la dirigencia se movieron rápido para que la distancia entre ambos partidos sea la menor posible y de esta forma haya un solo viaje, con estadía extendida fuera de la provincia. Así, el lunes desde las 17 Unión recibirá al “Decano”. Y el viernes (aún sin horario confirmado) visitará a Colón.

“Pedimos que sea el viernes por la logística. Falta la confirmación oficial y el horario, que dependerá de la televisión. Eso sí, la Reserva jugará el viernes desde las 9”, explicó Hugo Bermúdez, gerente general de Atlético.

Una vez que la Liga Profesional oficialice el horario de la fecha 24, Atlético confirmará su itinerario en Santa Fe. Por lo pronto, viajará esta noche y tiene todo organizado para recién regresar a la provincia el sábado 4 de diciembre.

En cuanto al viaje, Martín Anastacio definirá hoy si finalmente lleva a Marcelo Ortiz y a Guillermo Ortiz, que tienen cinco amarillas y no podrían jugar el primer partido de la mini gira en Santa Fe, pero sí el segundo, frente a Colón.