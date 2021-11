Viaja por el país para que ex combatientes de Malvinas firmen una bandera

“Cuando viajaba a distintos lugares del país, siempre tuve la sensación de que a los héroes de Malvinas no se les rendía el homenaje que merecen, tanto por parte de la sociedad como por el Estado. Y, desde mi lugar, decidí hacer algo por ellos, con los recursos que tengo”, le cuenta a LA GACETA David Godoy (34 años).

El joven correntino es un apasionado por las motos. Desde enero viaja por el país y hace algunos meses se embarcó en un ambicioso plan: el “Proyecto Héroes”, que ya lo trajo a Tucumán donde está desde hace días.

Recuerda que desde chico se interesó por la causa de las islas Malvinas, pero no fue hasta hace poco tiempo que encontró cómo materializar esa pasión. “Cuando salí de viaje, la idea era documentar los lugares que visitaba y mostrar sus paisajes, pero con el tiempo aprendí que la verdadera belleza no está en la naturaleza sino en la gente de cada sitio; logré darle otra visión a mi canal (de YouTube, que se llama David Travel Blog) y empecé a mostrar más la cultura -dice-; mientras avanzaba, lo de Malvinas era algo que venía proyectando y recién ahora lo puedo plasmar. No sabía cómo llevarlo a cabo, hasta que arranqué con un proyecto”.

Bandera y homenaje

Con Héroes, David recorre el país con una bandera argentina -aclara no es la formal de ceremonia, puesto que a esa no se puede escribir ni rayar de ningún modo ni por ningún objetivo, por más meritorio que sea- con la silueta de las Islas del Atlántico Sur.

La idea es simple (si no contamos los meses de travesía ni los costos que representa el viaje): pretende que la insignia recorra las 24 provincias y que los ex combatientes puedan firmar ese emblema, que luego será donado a algún espacio de interés cultural en Ushuaia para que quede en resguardo a modo de homenaje a quienes ofrendaron su vida por las islas argentinas en el mar austral.

“Hay una frase que repito mucho y es: ‘un soldado no muere en el campo de batalla sino cuando se lo olvida’. Siempre pido que no se olvide a los caídos y a los héroes que ya no están con nosotros; le doy la posibilidad a los familiares o a un amigo de que firme la bandera con el nombre y apellido de esa persona que ya no está”, explica. “La idea es no olvidar a ninguno y también rendirles un pequeño homenaje a los que aún están con vida y combatieron en la guerra contra Gran Bretaña”, remarca.

Todo el viaje es documentado por él, que hace producciones audiovisuales. En el trayecto entrevista a los veteranos, para la realización de una serie de vídeos on line en el futuro.

A pulmón

El proyecto tiene un poquito de todos. Si bien él vive de un emprendimiento y de sus realizaciones audiovisuales, para poder viajar también recibe alguna ayuda “que va alivianando” los numerosos gastos que insume cada vez que se sube a la moto. “Tengo muchos conocidos que me brindan un lugar en sus casas, y la gente te va ayudando en el día a día. La otra vez fui a hacer la carpa en una estación de servicio, pasó un muchacho en moto, y me ofreció ir a dormir a su casa”, recuerda.

El motociclista comenta que para hacer firmar la bandera fue tejiendo lazos que lo acercaron a los excombatientes de las provincias por las que ya estuvo (Santiago del Estero y Tucumán) y los medios difundieron la novedad. “Así me fui poniendo en contacto… Para venir a Tucumán, la gente con la que estuve en Santiago me puso en contacto con una agrupación de ex combatientes de acá. Nos encontramos en el centro, firmaron la enseña y después yo me quedé unos días más porque tuve que hacerle unos arreglos a la moto. Y justo salió la oportunidad de llevarla para firmar a Aguilares y a Alberdi”, relata y hace un alto: “en Tucumán fui enormemente recibido, estoy recontra agradecido”.

Así también, aprovecha la oportunidad (si bien dejó Tucumán ayer, y la próxima semana estará en Catamarca) para avisar que sus redes sociales están abiertas para que los interesados en firmar la bandera (excombatientes o familiares de fallecidos) puedan ponerse en contacto con él. “Es difícil llegar a la provincia y coordinar todo el trabajo en poco tiempo”, alerta. Su instagram es @david_travelblog.

Valorar

David se lamenta al pensar que en el futuro los héroes de Malvinas ya no estarán y será difícil conocer sus experiencias.

“Ellos son una historia viva. El día de mañana, cuando no los tengamos, nos vamos a arrepentir de no haberles hecho suficientes tributos -subraya-. Hay que dejar un mensaje de conciencia; que podamos empezar a valorar las cosas en el preciso instante en que las tenemos, y no cuando se pierden. Si las cosas fuesen así, nuestros soldados de Malvinas no tendrían que estar pasando por esta falta de homenajes (no quiere usar la palabra olvido, aclara). Es hoy el momento de abrazarlos, de darles una palabra de gratitud”.