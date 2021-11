Los jueces resolvieron condenar a seis acusados por el crimen de Ana Dominé y un absuelto

La Justicia dictó el fallo por el crimen de Ana Dominé. La decisión comprendió perpetua para cuatro acusados. Además, se dictó 10 años de prisión para otros dos acusados y hubo un absuelto.

Por unanimidad, el tribunal resolvió condenar como coautores del asesinato a Cristian Godoy, a Raúl Antonio Greco, Federico Sánchez y Edgardo Ramón Visuara a la pena de prisión perpetua y accesorias legales. Además se decidió condenar a Sebastián Alfredo Quiroga, a Exequiel Antonio Tous como partícipe secundarios en el delito de homicidio agravado a la pena de 10 años de prisión. En tanto que se resolvió absolver sin costas a Braian Zenón Leguizamón por no haber formulado acusación en su contra en los alegatos finales, el tribunal tomó esa decisión que benefició a Zenón Leguizamón.

Caso Dominé: “Es difícil tener a estos asesinos al frente”

Los jueces de la causa fueron Dante Ibáñez, Fanny Siriani y Diego Lammoglia definieron el futuro de los seis acusados.

“Los reconocí, estoy al frente de quienes mataron a mi mamá. No tengo dudas de eso porque a mí me asaltaron junto a ella, a mí me quitaron a mi mamá”, había indicado Lucas Quesada al expresarse por última vez antes de que se conozca la sentencia por el crimen de su madre, Ana Dominé.