Consejos para rendir bien los exámenes (y que la casa no estalle)

Como tantos chicos, Justino, de 13 años, tiene que rendir historia de primer año. Concurre a un colegio de Yerba Buena y en los últimos 15 días rindió todos sus exámenes finales. Pero en esa materia no le fue bien y esta semana tiene otra oportunidad. En las escuelas públicas, en cambio, las clases terminarán el 15 de diciembre, después que en la mayoría de los privados: entonces, los estudiantes que no hayan aprobado comenzarán también con sus recuperaciones. Así las cosas, noviembre y diciembre son los meses fuertes de las evaluaciones, con todo lo que ello implica en la organización hogareña.

En este probable escenario de caos, Cecilia López -psicóloga, especialista en niños y adolescentes- les sugiere a los padres que acompañen a los más chiquitos con paciencia y presencia. "Hay que alentarlos en sus posibilidades; por ejemplo, diciéndoles que dibujan bien o que son muy creativos. Y hay que reconocerles las dificultades", distingue. "Debemos transmitirles el mensaje de que su esfuerzo será valioso. Ellos valorarán mucho eso", añade.

Su segundo consejo es que los adultos recuerden que los hijos no son una calificación. "Pueden sacar la nota que sea porque eso no definirá la clase de alumno que representan. Tratemos de aliviarlos en vez de exigirlos", aprecia. La tercera recomendación para los papás es que comprendan que el esfuerzo que hacen los pequeños también los incluye. "Tenemos que darnos tiempo para estar con ellos. Eso les dará seguridad y confianza en sí mismos".

En el caso de los adolescentes, López advierte que ese acompañamiento se debe mostrar, pero con palabras para no interferir en su autonomía: 'hijo si necesitás ayuda, aquí estoy'. Además, resalta que se puede hablar con los docentes para reforzar esa sensación de presencia y valoración, pero antes conviene comentarles. Por otra parte, subraya que resulta crucial ayudarlos a organizarse con el estudio, ya que su dificultad para levantarse temprano es normal ("la mayoría de los adolescentes tiene alterado el ciclo sueño/vigilia").

Eugenia Ponce -pedagoga, especialista en neuroaprendizaje- aporta otras aristas para que tanto los niños como los jóvenes rindan bien:

* Crearles una agenda que los ayude a organizarse así puedan tener otras actividades para distenderse.

* Enseñarles a respetar los períodos de atención y los momentos de descanso. La falta de sueño disminuye la concentración, las destrezas motoras, la motivación, la memoria y la capacidad de planificación y de ejecución.

* Realizar alguna actividad física; a través del movimiento, se logra mayor oxigenación cerebral, se estimulan y automatizan los aprendizajes y se mejoran las habilidades cognitivas.

Con respecto a las instituciones educativas, Ponce hace hincapié en que en las aulas no debe haber estrés en exceso, porque eso perjudica el rendimiento, el cerebro se siente amenazado y sucede el famoso bloqueo mental. "Las emociones y la memoria están ligadas. Si se logra crear conexiones emocionales con los temas a explicar, se facilitará el aprendizaje. Crear un ambiente positivo debería ser un objetivo de la planificación anual", evalúa. En ese sentido, algunos aspectos que pueden tenerse en cuenta, según la especialista, son los siguientes:

* Efectuar simulacros de instancias evaluadoras, que anticipen y amiguen a los alumnos con la situación de examen.

* Proponer distintos estilos de instancias evaluadoras, como exposiciones grupales, proyectos, creación de videos y canciones, entre otros.

* Utilizar estrategias de mindfulness sobre todo los días de exámenes. Estas prácticas brindan una mejor capacidad para fijar la atención y reducen notablemente el estrés.

Con sus 27 años de docencia y 15 años en el colegio Santa Rosa, la maestra Sandra Izquierdo reflexiona: "mi experiencia en el primer ciclo me ha enseñado a no avisar la fecha de las pruebas. Durante todo el año, trabajo con fotocopias. Así, cuando llega el momento de evaluar, los chicos creen que es una fotocopia más".

Con esa simpleza, Izquierdo no solo busca quitarles a los pequeños la presión del examen ("lamentablemente, es necesario y obligatorio evaluarlos"), sino también la presión de los adultos. "Intento que los papás tampoco se enteren. Mi idea es que los chicos trabajen tranquilos. Además, los ayudo en ese momento, tratando de que interpreten bien las consignas. No les explico de vuelta algo que se supone que ya saben, pero sí intento que no haya confusión con el enunciado", cuenta.

Cuando el coronavirus ni siquiera era imaginado, las evaluaciones educativas trimestrales ya formaban parte de un debate en el seno de los ámbitos académicos, con posturas encontradas. Hoy, a casi dos años de un mundo que ha cambiado y nos ha cambiado, esa discusión toma más relevancia. La psicóloga Claudia León apunta que hemos vivido tiempos difíciles, marcados por la enfermedad, las pérdidas, el dolor y la incertidumbre. Según su mirada, esto implica que los educadores se encuentren con una gran diversidad en su alumnado; "diversidad a la que tienen que atender", acota.

Ahora a los maestros se les pide empatía. No obstante, enseguida aclara que no se pretende que aprueben a alumnos que no saben, pero sí que puedan acompañarlos. "Hoy, la escuela no es la misma que en 2019. Quizás haya que plantearse una priorización de contenidos y una flexibilización de las prácticas y evaluaciones", acota.

TRES RECOMENDACIONES DE EXPERTOS PARA LOS ESTUDIANTES. Que organice su tiempo de estudio de antemano para lograr un buen rendimiento. Que identifique los temas sobre los que necesitará ayuda. Y que se controle a sí mismo el cumplimiento de esos objetivos. LA GACETA

Mariana Dato, profesora en ciencias de la educación y especialista en análisis institucional, dice que hablar de trimestrales es hablar de "la hora de las brujas". Tanto para madres como para hijos. Y dice madres porque, más allá de que estemos inmersos en un tiempo en el que se busca la igualdad de géneros, todavía siguen siendo las mujeres las que se ocupan principalmente del colegio.

La experta se declara una gran crítica de las pruebas trimestrales, como se las concibe en general. "Aunque las autoridades educativas, las directoras, las maestras y las pedagogas entiendan que se trata de un proceso, que el niño no debe temer, que deben aprender de las instancias evaluativas y que es parte del aprendizaje, la realidad es que termina siendo una gran mentira", sentencia.

Por eso, desde su mirada este sistema requiere una revisión. "Lleva al niño a la frustración. Lo vuelve una nota. Mientras estas pruebas no se vivan como un proceso, seguirán destruyendo la autoestima de los alumnos. Para peor, a veces los docentes intentan cumplir a rajatabla con los contenidos. Entonces los chicos terminan convertidos en recipientes vacíos a los que intentan llenar, sin saber si los procesos están siendo realizados", concluye.