“La única manera de no tener casos graves de coronavirus es yendo a ponerse las vacunas”

“Está demostrado que la vacunación tiene enormes efectos tanto en la tasa de internación como en la de mortalidad. Por eso advertimos que urge vacunarse. Hay personas que aún no se colocaron la segunda dosis, es decir que no completaron el esquema. Hay personas que incluso aún no se pusieron la primera y son todos ellos los que realmente están en riesgo ante un potencial recrudecimiento de los casos”. Rogelio Cali, director de Epidemiología de la provincia llamó, otra vez, de esta manera, a concurrir a los nodos de vacunación de la provincia para que las defensas contra el coronavirus sean cada vez más fuertes y evitar así situaciones como las que está viviendo Europa donde los casos y las muertes se multiplican nuevamente.

Ayer, la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, advirtió que Europa está sumida en una nueva ola de coronavirus y lamentó que en esta ocasión se trate de una crisis sanitaria impulsada por las personas que no se han vacunado. “Muchas personas, jóvenes y mayores, hubieran estado en una situación mucho peor si no hubiera sido por el desarrollo récord de los programas de vacunación contra la covid. Pero ahora enfrentamos una pandemia impulsada por los no vacunados”, afirmó. En ese sentido, Cali aseguró que en Tucumán “estamos relativamente bien”. “Monitoreamos lo que sucede en otros países, y las nuevas olas tienen relación con la baja cobertura de vacunación, en la que inciden movimiento antivacunas y personas que deciden no vacunarse. Deben saber que la vacuna salva vidas, que los protege”, remarcó el funcionario. “Son pocos los países europeos que tienen completos los esquemas de imunización”, agregó el especialista.

En cuando a las restricciones que están imponiendo de nuevo algunos países europeos, como Austria o Alemania, Kyriakides recordó que Bruselas “no puede forzar a la coordinación” en un área en el que la competencia principal la tiene cada gobierno, pero insistió en el “éxito” del certificado digital covid que muchos países están usando. Europa se enfrenta a una nueva ola de infecciones de covid-19, por lo que varios países han decidido reforzar las restricciones. El viernes, Austria anunció que confinará de nuevo a la población a partir del lunes y que la vacunación anticovid se tornará obligatoria en febrero.

Cali insistió con que en Tucumán se está avanzando en forma sostenida en la vacunación de todos los grupos etarios. “Además incorporamos la dosis de refuerzo, que incluye a grupos de riesgo y al resto de la población, pero tenemos gente que no recibió dosis, que no se las colocó, muchos que no se pusieron la segunda, y eso nos preocupa. Todos debemos vacunarnos, es la única manera de estar protegidos”, aseveró.

El experto consideró que los nuevos grupos etarios, como el de los adolescentes, son más reticentes a vacunarse, pero que en esos casos es fundamental la postura de los padres para convencerlos de la importancia de estar inmunizados. Y agregó: “es imposible saber qué pasará dentro de dos meses y cuál será la situación epidemiológica, pero esperamos que con el avance de la vacunación ya no tengamos nuevos picos”. Sin embargo, aseguró que la situación será absolutamente distinta a lo que vivimos en enero y febrero de este año, cuando la campaña de vacunación estaba comenzando. “Hoy ya no quedan restricciones. Vamos a tener un movimiento turístico normal, con mucha gente circulando. Por eso es fundamental la vacunación, más teniendo en cuenta que Delta se está haciendo predominante en todo el país y en Tucumán está avanzando”, explicó. Pero además reafirmó que no hay que dejar de lado las medidas de seguridad. “El barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos siguen siendo tan importantes como el primer día”, finalizó.

Hubo 131 nuevos contagios: falleció una mujer de 65 años

Tucumán sumó ayer 131 nuevos casos de covid-19, por lo cual el total de casos desde que se inició la pandemia ascendió a 202.785. Además se confirmó la muerte de una mujer de 65 años con comorbilidades, quien estaba internada en terapia intensiva del sector público, con asistencia respiratoria mecánica, por lo que el número total de fallecidos llegó a 3.460 personas desde marzo del año pasado. Los pacientes dados de alta a la fecha son 195.992. A nivel nacional, Argentina reportó 33 muertes y 1.644 casos en las últimas 24 horas, con lo que suman 116.415 los fallecidos registrados a nivel nacional y 5.317.633 los contagiados desde el inicio de la pandemia.