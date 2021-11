Hace exactamente 165 días, el juez de familia Orlando Stoyanoff Isas protagonizó un incidente de tránsito que escandalizó a la sociedad tucumana. En el video que se viralizó por diversas redes sociales se ve al acusado persiguiendo a un motociclista, lanzándole una patada y arrojándole su vehículo contra el pavimento. Hoy a las 9 conocerá si el grado de responsabilidad política que tuvo en aquel conflicto en Yerba Buena fue tal como para ser destituido como magistrado.

La audiencia final del proceso que se impulsa contra el titular del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones IV se desarrollará en el tercer piso de la Legislatura. El Jury que encabeza el vocal de la Corte Suprema Daniel Leiva resolverá si el acusado merece ser echado o no de la Justicia por su comportamiento en aquel episodio sucedido en avenida Aconquija y Venezuela con el cadete Franco Azán.

La comisión de Juicio Político, que preside el legislador oficialista Raúl Ferrazzano, lo acusa por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, causal de destitución prevista en el artículo 47 de la Constitución y en el inciso 2 del artículo 19 de la Ley 8.734.

Proceso de votación

El Jurado que preside Leiva se completa con los legisladores Sara Alperovich (Hacemos Tucumán); Walter Berarducci (PJS) y los oficialistas Javier Morof, Dante Loza y Daniel Herrera; Esteban Gerez (representa a los abogados matriculados de la provincia); y el fiscal de Estado Federico Nazur (como funcionario del Poder Ejecutivo). Votarán en orden alfabético y por último lo hará el vocal de la Corte.

De acuerdo con la ley 8.734, que regula el proceso, se necesitan dos tercios de los ocho votos del tribunal para la destitución. Las fuentes consultadas coincidieron en que son necesarias seis voluntades condenatorias para que eso ocurra. Caso contrario, la Constitución fija en su artículo 124 que “si de la votación resultare que no hay número suficiente para condenar al acusado, se lo declarará absuelto”. Y agrega: “en caso de que hubiere número suficiente de votos para la condena, el Tribunal de la Legislatura procederá a redactar la sentencia”.

Las posturas

Durante los alegatos, el parlamentario expuso que la conducta que se viralizó en el video es incompatible con la de un magistrado “por su falta de decoro, su virulencia y su desmesura”. “Todos calificativos que distan mucho de lo que se espera de quien está llamado a resolver conflictos de un fuero tan sensible”, expuso. Y agregó: “el estándar de conducta exigible a un magistrado es superior al exigible a un ciudadano común, en mérito al rol social que le toca cumplir”.

La defensa de Stoyanoff Isas, representada por Mario Racedo y Sebastián Herrera Prieto, rechazó los cargos formulados y solicitó la absolución. Señaló que lo que se vio en el video fue una reacción a una agresión que habría perpetrado el cadete. A su vez, resaltó que el magistrado recapacitó prontamente de lo ocurrido, pidió disculpas públicas a la sociedad y a la Corte Suprema, y se contactó con Azán para resarcir los daños provocados en su moto.

Durante las audiencias testimoniales, testigos afirmaron que vieron cómo el cadete atacó el vehículo del juez antes de la filmación que se conoció. A su vez, numerosos letrados destacaron las virtudes de Stoyanoff Isas como magistrado, algo que fue objetado por la parte acusatoria dado que lo que se juzga sólo es la responsabilidad política de lo sucedido el 11 de junio.

Racedo argumentó que no hay una relación de proporción entre la falta cometida por el juez y la sanción que se pretende dar. Opinó que es algo excesivo porque hay una laguna legislativa que no prevé penalidades intermedias. “Calificamos esto como un exabrupto”, dijo. Agregó que las pericias psicológicas arrojaron que la ira no está presente en la estructura basal de Stoyanoff.

Al inicio del proceso, Ferrazzano había dicho que estaba debidamente probada la inconducta de Stoyanoff Isas. “Queda a las claras el mal comportamiento del juez, que él mismo reconoció; quienes tenemos la responsabilidad institucional tenemos que ser ejemplo para todos los ciudadanos”, había manifestado.

Luego de 83 días de proceso, Stoyanoff Isas sabrá hoy si continúa o no como magistado.

Las claves del proceso

¿Por qué es enjuiciado Stoyanoff?

La comisión de Juicio Político corrió traslado a las presentaciones en contra del juez de familia por el incidente de tránsito que protagonizó el 11 de junio.

¿Qué sucedió aquella tarde?

Se viralizó un video del juez agrediendo a un cadete y lanzando su moto contra el asfalto en Yerba Buena. La defensa dijo que fue una reacción a una agresión.

¿De qué se acusó al magistrado?

El comité legislativo acusó a Stoyanoff por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo por “la falta de decoro, virulencia y desmesura” que mostró.

¿Qué argumentó la defensa?

Resaltó que el juez recapacitó, pidió disculpas públicas y resarció al motociclista. Señaló que la sanción que se pretende es desproporcionada para un exabrupto.

¿Qué puede suceder hoy?

Será destituido de su cargo de magistrado si seis de los ocho miembros del Jury lo hallan culpable. De no haber números suficientes, se lo declarará absuelto.

Destitución de Pisa: el jueves se conocerán los argumentos

El jueves de las 10.30 se conocerán los argumentos por los que el Jury halló culpable a Juan Francisco Pisa por unanimidad por su desempeño en el caso “Tacacho” y, en consecuencia, lo destituyó del cargo de magistrado. Será en el octavo piso de la Legislatura.El tribunal que estuvo encabezado por el vocal de la Corte Daniel Posse halló a Pisa culpable de haber incumplido con sus deberes por no abordar el caso con perspectiva de género, vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y no haber observado las condiciones de vulnerabilidad de Paola Tacacho. El ahora ex juez habría absuelto a Mauricio Parada Parejas por haber violado una restricción perimetral.