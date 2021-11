Inaugurado en 2019, el edificio One (Virgen de la Merced 628) de la constructora Avanco dejó la vara muy alta en San Miguel de Tucumán. Debido a su concepto, a su estilo arquitectónico, a su calidad constructiva y a la jerarquía de los amenities, hoy nadie podría negar que se trata de un edificio emblemático para la plaza. El resultado comercial también parece confirmarlo: está 100% vendido.

DE ENSUEÑO. Avanco redobla la apuesta: tras el éxito del edificio One se viene One Boulevard PRENSA DE AVANCO.

Sin dudas, semejante performance ha sido el gran punto de apoyo para que Avanco decida llevar adelante One Boulevard, un edificio de 17 pisos ubicado en avenida Salta 560 y que se perfila como la segunda versión del One original.

“Llevamos 30 años construyendo edificios en Tucumán. Cumpliendo con nuestros clientes e inversores. Todo Tucumán reconoce que hemos desarrollado una muy lograda especialidad en edificios. Desde hace unos años veníamos pensando en hacer algo de la jerarquía de One y realmente estamos sorprendidos con los resultados. Eso demuestra que el mercado tucumano está ávido de proyectos de primera línea y que valora la calidad”, afirma el Ingeniero Rubén Rojkés, CEO y socio fundador de Avanco. "Siempre estamos viendo las tendencias que se producen en países del primer mundo y tratamos de aplicarlas y adaptarlas a nuestro medio. La vida en departamento debe y puede tener la misma calidad que la de un country. Hoy, cuando diseñamos nuestros edificios, apuntamos a eso”, añadió.

El “nuevo One” o, mejor dicho, One Boulevard está en pleno desarrollo y promete respetar la esencia y prestigio de la marca original. Sus características y prestaciones hablan por sí mismas:

- Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.

- Calidad constructiva y de terminaciones de primera línea.

- Las unidades de 3 dormitorios tienen parrilla en el balcón.

- Piscina en terraza.

- SUM con asador.

- Gimnasio con equipamiento de primer nivel.

- Coworking.

- Cocheras.

Además, el entorno donde está emplazado le agrega un complemento de alto valor. Se trata de una de las zonas más lindas de Barrio Norte con hermosos árboles en sus aceras. Precisamente la extensión “boulevard” en la marca tiene que ver con las características de la avenida Salta en ese sector.

Pero, en palabras del propio Rojkés, lo que aporta el diferencial clave son los detalles: “el edificio tiene una jerarquía indiscutible, pero si te interiorizás de los detalles te enamorás de la idea de vivir o de invertir allí. Te doy un ejemplo: en cualquier capital del primer mundo, la recepción de un edificio de primera línea está climatizada. Nosotros pensamos en esos detalles. ¿Por qué no hacerlo aquí? Y no sólo lo hicimos, sino que también le pusimos música funcional. Es decir, un día de mucho calor vos regresás a tu hogar, a tu lugarcito en el mundo, que está en One o próximamente en One Boulevard, y ni bien ingresás sentís el placer del aire acondicionado y la música funcional. Inmediatamente estás en otra sintonía, es una experiencia sensorial que mejora tu vida cotidiana. Y sólo te estoy nombrando un ejemplo de varios. Lo mismo sucede con el estilo arquitectónico y la estética del ingreso, la altura de piso a techo que es superior a la media de plaza, los amenities, los espacios exclusivos de coworking, etcétera”.

Consultado respecto de si la pandemia generó o aceleró una especie de resignificación del hábitat urbano, Rojkés es contundente: “totalmente. Todas las personas que llegan a nuestras oficinas mencionan que quieren mejorar su calidad de vida empezando por el lugar que eligen para vivir. Por eso hoy, por ejemplo, los espacios de coworking son fundamentales. Con la pandemia, la mayoría de las personas aprendieron a trabajar en sus casas. Pero, si bien la situación trajo muchas ventajas, para la mayoría ése no es el estado ideal porque te encierra, te aísla. Ahora bien, cuando yo te explico que sin salir del edificio tenés un lugar muy bien equipado para trabajar y que, además, ese espacio te permite interactuar con otros profesionales… y que hasta podés utilizarlo para reunirte allí con tu productor de seguros, tu abogado o tu contador, te estoy dando la posibilidad de que integres tu vida personal y laboral sin sentir el encierro, sin perder intimidad en tu casa y apropiándote de toda una noción de comodidad y, en definitiva, de calidad de vida”.

One Boulevard está en plena etapa de “venta en pozo”. En el segmento de los edificios de departamentos esto representa una de las mejores oportunidades de revalorización de la inversión, pues al momento de estar terminada la obra el departamento adquiere valor de mercado en forma inmedita.

La empresa Avanco brinda asesoramiento personalizado en sus oficinas de Av. Salta 565, San Miguel de Tucumán. También es posible conocer más acerca de One Boulevard visitando su sitio web.

Teléfonos de Avanco

- Fijo: 0381 430-5758.

- Arq. Viviana: 3815883185.

- Arq. Sandra: 3816319585.

- Arq. Virginia: 381 5 833407.