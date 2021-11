San Martín: el partido más complicado

¿Hay algo más difícil que jugar el partido que nadie quería disputar? Como pasa con el tan famoso como despreciado duelo por el tercer puesto en determinadas competencias, el juego contra Ferro nadie quería jugarlo en La Ciudadela. No por el rival, sino por la instancia; porque Pablo De Muner, sus pupilos, los hinchas y los dirigentes soñaban con estar en la finalísima por el primer ascenso. Pero no hubo caso y ahora al “Santo” sólo le queda juntar fuerzas, poner el pecho e intentar llegar al destino deseado recorriendo el camino más extenso y complicado.

¿Por qué es tan difícil este paso para San Martín? En Bolívar y Pellegrini quedaron muy cerca del máximo objetivo y hoy, al haber perdido contra Tigre, se percibe como que el “Santo” retrocedió algunos casilleros en esta especie de “Juego de la Oca” llamada Primera Nacional. De haber estado a dos pasos, hoy está a cinco.

Además, en lo mental también es difícil. Todos se preparaban para jugar por el primer boleto. El equipo recibió el cachetazo y tuvo que recalcular; incluso con la carga negativa en lo mental a cuestas.

En la temporada 2016/17, el “Santo” vivió una situación similar a la actual. Se quedó sin final al perder 1-0 en Adrogué contra Brown y debió salir a jugarse el pellejo en el Reducido. Y en la primera parada casi se queda con las manos vacías.

El primer cruce (era a partido único en cancha del mejor ubicado y con ventaja deportiva) San Martín arrancó perdiendo 2-0 antes de los 25 minutos de partido. Claro, la cabeza estaba en otro lado y el equipo lo sufría. “El otro día hablábamos con ‘Maxi’ (Martínez), que también estuvo en ese juego. Aquella vez entramos mal y casi nos cuesta carísimo”, dice Ignacio Arce, uno de los sobrevivientes de aquel juego que el “Santo” igualó 3-3 sobre la hora con gol de Juan Galeano, pasó de ronda y terminó eliminando a Agropecuario en semifinales y a Sarmiento en la final. “Eso no puede volver a pasar. Este plantel tiene jugadores de mucha calidad y experiencia; por lo que debemos dejar atrás lo que pasó el lunes pasado y comenzar a pensar en el nuevo objetivo”, agrega el “1”.

Ferro llega en alza, con una racha de 15 partidos sin perder y pinta como un rival que promete ser durísimo. Por eso Lucas Diarte, quien tuvo que ver el juego contra Tigre desde la platea debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, apunta que no pueden permitirse ningún tipo de licencias ni desconcentraciones. “Estaba la ilusión de llegar al objetivo por el camino más corto, pero no se pudo. En las horas posteriores a la derrota los ánimos no eran los mejores, pero ya está. Hoy estamos enfocados en seguir adelante”, dice, entendiendo que un triunfo en el primer “chico” puede llegar a ser clave porque devolvería la confianza a un grupo que no piensa bajar la guardia nunca. “Queremos ganar; en este momento sería muy importante para nosotros. Pero tenemos que saber que vamos a jugar un partido de 180 minutos. Comenzará en nuestra cancha y terminará la otra semana en Buenos Aires, por lo que debemos jugar con inteligencia. La diferencia tenemos que hacerla en el global”.

“Lo anímico cuenta, por eso debemos enfocarnos bien en el nuevo objetivo”, pide De Muner. “Si estamos bien metidos, concentrados y hacemos lo que sabemos; podemos pelear el ascenso”, sentencia Arce.

San Martín jugará el duelo más difícil de todos, por lo que la concentración debe ser extrema.

Desde las 19.05

San Martín: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Hernán Pellerano, Hernán Lopes y Lucas Diarte; Rodrigo Herrera; Leandro Vella o Juan Imbert, Tino Costa y Daniel González o Ariel Chaves; Lucas Cano y Marcelo Estigarribia. DT: Pablo De Muner.

Ferro: Marcelo Miño; Hernán Grana, Sebastián Olivares, Juan Sills y Agustín Aleo; Federico Fattori; David Gallardo, Claudio Mosca y Nahuel Maidana; Brian Fernández y Tomás Molina. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi.

Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: La Ciudadela.

TV: TyC Sports.

RINCÓN "SANTO"

De Muner definirá el equipo esta tarde

Ayer por la mañana el plantel “santo”, en La Ciudadela, realizó el último entrenamiento antes del duelo de esta tarde. Pablo De Muner apuntó a ajustar algunos aspectos tácticos, pero no confirmó el “11” titular. Hoy, durante la charla técnica, definirá los nombres que saltarán al campo para enfrentar al “verdolaga”.

Dos jugadores clave son bajas por lesión

Matías Ballini (edema muscular en un gemelo) y Emanuel Cuevas (desgarro) no podrán ser de la partida esta tarde. El volante central fue esperado hasta último momento, pero el dolor no cesaba y el entrenador decidió prescindir de sus servicios.

Anoche concentraron 20 futbolistas

Además de los posibles titulares (ver caja de equipos página 2) Nicolás Carrizo, Juan Orellana, Ulises Abreliano, Santiago Gallucci, Gustavo Abregú, José Sinisterra y Lucas González quedaron concentrados anoche en el hotel Hilton. Hoy también quedará definido el banco de relevos.

Hoy se reanudará la venta de entradas

Hoy, entre las 8 y las 15 (o hasta que se agoten) se venderán las entradas en el Hipódromo. Durante la jornada podrán acceder a los tickets socios y no socios. De acuerdo a lo que explicaron desde La Ciudadela, la venta tuvo muy buen ritmo durante los días anteriores por lo que hoy La Ciudadela tendría un gran marco.

Una visita con varias caras conocidas

Ferro, que llegó ayer a nuestra provincia y quedó concentrado en un hotel de frente al Parque 9 de Julio, llegará a Bolívar y Pellegrini con la dupla Favio Orsi- Sergio Gómez (anteriores entrenadores “santos) y dos ex San Martín: el volante Claudio Mosca y el delantero Gonzalo Rodríguez.