Atlético: “No voy a claudicar jamás”

“Me voy triste”. La sentencia que Pablo Guiñazú entregó antes de abandonar Rosario guarda consonancia con el sentir de los hinchas de Atlético, abatidos por una inapelable derrota 3-1 ante un Central que venía a los tumbos.

Tristeza, por la imagen desteñida que el equipo viene dejando en este segundo semestre de 2021. Y bronca también. Porque el cambio de entrenador no logró modificar la dinámica de un conjunto de jugadores que deambulan en la cancha sin ofrecer respuestas futbolísticas ni actitudinales.

Algo a favor. El “Cholo” no come vidrio. Y no es de poner excusas. “Hay que ser claro y realista. Central fue mejor, todo el partido fue mejor. Así que fue un justo ganador y nosotros tenemos muchísimas cosas por corregir”, afirmó en rueda de prensa en el estadio Gigante de Arroyito.

Su comparecencia ante la prensa tuvo la particularidad de que fue la primera de visitante que contó con la presencia de los periodistas desde la irrupción de la pandemia de la covid-19. Y Guiñazú empezó tan desorientado como se había mostrado su equipo hasta un rato antes frente al dueño de casa.

“Buenas tardes… buenas noches, bueno no…”, comenzó al dar su primera respuesta, mientras intentaba pispear desde la sala de conferencias si todavía existía claridad o ya había oscurecido en el caluroso atardecer rosarino.

“Es mi responsabilidad, la culpa es toda mía, así que ahora, a seguir trabajando”. Simpático y campechano, Guiñazú no tiene inconvenientes en hacer un mea culpa: lo realizó incluso tras su debut en en La Plata, saldado con un 1-1 frente a Estudiantes, al día de hoy la mejor actuación del equipo bajo su mando. Al “Cholo” sí le cuesta algo más dar precisiones de tipo táctico-estratégicas. O en todo caso evita hacerlo.

“¿Cómo se resuelven los problemas defensivos? Hay que ser firmes, hay que estar atentos, en el fútbol profesional de hoy y más en el argentino hay jugadores de mucha jerarquía, hay que tratar de cubrir todos los huecos… con Central no se pudo hacer casi nada de eso y lo pagamos muy caro”.

Y ante la consulta de por qué su equipo no exhibe respuestas anímicas ni futbolísticas, el entrenador reconoció: “estoy de acuerdo mil por mil, anímicamente y futbolísticamente en este partido dejamos mucho que desear y también tácticamente”.

“La responsabilidad es toda mía”, insistió. Y a continuación advirtió: “es una situación crítica, hay que estar atentos para lo que viene”.

Fue entonces que LG Deportiva le consultó si le preocupa que los resultados de los próximos cuatro cotejos puedan condicionar su continuidad.

“Y claro. Esto es partido a partido, me preocupo por el partido que viene, como me interesaba este. Me voy triste porque sin dudas el mensaje no ha sido claro, estuvimos muy bajos en todos los aspectos. Yo pienso en el próximo partido y no en mi continuidad… Estoy condicionado por mí mismo”.

- ¿Y te sentís con fuerzas?

- Yo amigo, hasta el último día no voy a claudicar jamás, a ese mensaje los chicos lo saben, funciona así el fútbol y ante las derrotas se aprende mucho. Independientemente de si me toca estar un tiempo más, no me toca estar, esto es fútbol, es muy dinámico, pero quedate tranquilo, que claudicar jamás, maestro.

El “Cholo” sabe que el crédito no es eterno. Aunque desde la mirada del hincha, el saldo a favor parece estar extinguiéndose más rápido al plantel que al todavía relativamente nuevo entrenador. Ante Defensa y Justicia, el miércoles en el Monumental, y según cómo decante la historia, seguramente habrá un nuevo veredicto popular.

La mira en Defensa

El plantel de Pablo Guiñazú practicará hoy desde las 9 en el complejo, pensando en el duelo del miércoles a las 19.15 ante el “Halcón”. El “Decano” tendrá la última práctica mañana en el estadio y quedará concentrados.

Triunfo Senior

Atlético derrotó 3-2 a Zuluz de San Luis, en el debut en la categoría. Sebastián Belluscio, Aníbal Roy González y Leandro Herrera anotaron los goles del equipo de Omar Vallcaneras. Al cierre de esta edición enfrentaban a Clodomira.