El miércoles empieza el juicio al fiscal Albaca por el caso Lebbos

Hasta el 31 de octubre, las tres salas penales del régimen conclusional dictaron 360 fallos (con un promedio de 40 condenas por mes, ya que enero es un mes de feria), según las estadísticas que dio a conocer la Corte Suprema de Justicia. La cifra prácticamente duplica las de 2020, cuando seis tribunales dictaron 369 sentencias.

De esas 360 sentencias, 259 se arribaron a través de juicios abreviados y todas terminaron en condena. También se desarrollaron 101 juicios orales en los que hubo 22 absoluciones.

Se está dando prioridad a las causas de “alta gravedad”, como son los homicidios (94 condenas), abusos sexuales (111) y robos agravados (53). Luego siguen lesiones y amenazas (62), tentativas de homicidios (16) y otros (24).

Se estima que hay más de 35.000 causas que se deben resolver en el régimen conclusional. Los tribunales tienen tres años para hacerlo, pero a este ritmo, seguramente ese plazo tendrá que ser prorrogado por la Legislatura. El proceso podría acelerarse si finalmente se termina de conformar un cuarto tribunal que se dedique a resolver estos expedientes que tienen años de espera.

Noviembre y diciembre son meses de intenso ritmo en tribunales. Al ser los dos últimos meses del año, siempre se busca acelerar el tratamiento de causas antes de que se ingrese a la feria. Y esa regla también se cumple en el régimen conclusional. De aquí, hasta fin de año, los tribunales tendrán una intensa agenda, ya que intervendrán en expedientes que tuvieron un importante impacto en la sociedad tucumana. A saber:

El miércoles comenzará el juicio al ex fiscal Carlos Albaca (foto). Será el tercer debate que se realiza por la desaparición y el posterior crimen de Paulina Lebbos, la estudiante universitaria que fue asesinada el 26 de febrero de 2006. En esta oportunidad, se juzgará por primera vez a un ex investigador del Ministerio Público Fiscal por la tarea que desarrolló cuando estuvo al frente del expediente. En estas audiencias no se juzgará a nadie por el homicidio, que sigue impune.

El martes se iniciará el juicio en contra de los acusados del crimen de Marcos Sáez (foto), el joven que fue asesinado por una banda que le robó la moto el 19 de diciembre de 2018 detrás del parque Avellaneda. Serán enjuiciados Carlos Daniel Suárez, Jonathan Matías Galindo y dos menores por los delitos de homicidio agravado y robo agravado con armas. El debate se realizará aplicando el nuevo código procesal penal, ya que están involucrados menores de edad. El tribunal estará integrado por Soledad Hernández, Isabel Méndez y Federico Moeykens.

El viernes se iniciará el debate por el crimen de Miguel Reyes Pérez, el joven que murió después de haber sido herido por policías el 24 diciembre de 2016. Están acusados de homicidio agravado Gerardo Figueroa y Mauro Navarro, que prestaban servicios en el 911. Ana Reales, la madre de la víctima, denunció públicamente que su hijo, que tenía severos problemas de adicción, robaba para ellos. Este será la segunda causa de “gatillo fácil” que se resuelve en este año. El primero fue el crimen de Facundo Ferreyra, por el que fueron condenados los efectivos Mauro Díaz Cáceres y González Montes de Oca.