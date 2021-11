Para retirar el DNI

Las sedes del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la provincia permanecerán este sábado 13 y domingo 14 de noviembre abiertas en horario corrido de 8 a 17 horas sólo para el retiro del Documento Nacional de Identidad (DNI). La titular del organismo, Carolina Bidegorry, recordó además que hay alrededor de 1.500 DNI para retirar de los realizados en el camión fábrica de Renaper. “Estos documentos deberán ser retirados de la sede de Crisóstomo Álvarez 970. Es un trámite personal y deben concurrir con la constancia y en caso que la hayan extraviado hacer la denuncia y con ella presentarse”, reiteró. Para concurrir a votar este domingo, Bidegorry apunta cuáles son los documentos que se encuentran habilitados: “vale la Libreta Cívica, de Enrolamiento, DNI tapa celeste y verde, tarjeta y el nuevo DNI tarjeta”. Y remarcó: “lo que no servirá para votar es el DNI cargado en celular”. “Hay que tener en cuenta que si bien todos los documentos son válidos el que está habilitado en el padrón o en una versión posterior. Por ejemplo, si en el padrón aparece el ejemplar B podrás votar con un ejemplar B o C no con uno A”, explicó la directora del Registro Civil. Por último, Bidegorry dijo que la institución no recibe denuncias de ningún tipo sea extravío, robo u otro caso.