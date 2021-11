Se dispararon los casos de discriminación

A inicios de noviembre se viralizó un video que generó muchas emociones encontradas. Una joven insultó a una mujer policía que se había acercado a intervenir en una pelea que llevaba adelante la joven con su pareja. En el video se observa a Eliana Denise Sosa, de 19 años, completamente sobrepasada con sus emociones y gritando: “No me toques, no me gustan las negras, no me gusta la gente oscura”. En ese momento, tres agentes de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intentan contenerla para entender lo que sucede. “¡Dejá de grabarme vos, pobre de mierda!”, continuaba a los gritos la joven, mientras llamaba a su pareja.

Según Eliana, ella viajaba en un taxi con su pareja cuando comenzaron a discutir. “El taxista frenó el auto y me puso una cámara en frente y me filmaba, no hizo nada para detener el problema”, afirmó. Días después, la joven declaró en el canal América: “Me enojé con la policía y sé que no tenía nada que ver, lo que me enojó realmente y me sacó fue que un policía no paraba de filmarme de frente y estaba muy alcoholizada”, aseguró y se mostró arrepentida: “realmente lo estoy. Me desconozco en ese video, nunca insulté a nadie, yo quisiera ver a los policías para pedirles disculpas”.

Este hecho, que pareciera aislado, se repite en todos los rincones del país. La semana pasada, el cronista de un canal consultó a quienes marchaban por el Día del Orgullo LGBT+, qué decían las personas “normales” que caminaban por ahí, por mencionar otro ejemplo. “Discriminación hay en general, en todas las sociedades del mundo. Muchas no se visibilizan, pero hay mucha discriminación y racismo”, explica Demian Zeyat, director de Asistencia a la Víctima del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Inadi. A este organismo llegan todas las denuncias que se toman en las sedes del país y son quienes, luego de una investigación, dictaminan sobre lo sucedido. En caso de encontrar que hubo un caso de discriminación o racismo, se llama a la reflexión a la persona que haya realizado ese comentario.

“Estamos ante un récord histórico de consultas este año porque recibimos 13.000 cuando el año pasado eran 10.000”, informó Zeyat y agregó: “con respecto a las denuncias vamos a estar en 2.300 aproximadamente y el año pasado fueron 2.200”.

Las cifras

En el organismo clasifican las denuncias por motivo y el ámbito en el que se dio la discriminación. En lo que va del año, un 16.5% de las denuncias se dieron por casos de discapacidad; por estado de salud un 7,5%; género o identidad de género, 6,66%; orientación sexual, 5,35%; aspecto físico, xenofobia un 4.89% y 4.46%, respectivamente. “Muchas de las interacciones que finalizan en actos de discriminación son por cuestiones socioeconómicas y tienen un componente racial”, explica el director de Asistencia a la Víctima. Cabe destacar que lo que se contabiliza en el Inadi es la denuncia, mientras quedan en el camino muchas situaciones naturalizadas que no se denuncian.

Con respecto a por qué discriminamos, la respuesta la tienen la psicología y la sociología. “La gente discrimina porque no conoce o no está acostumbrada a tratar con gente diversa y piensa que todos siguen un mismo patrón y, si no sigue ese patrón, hay algo que no está bien, como por ejemplo con los sectores vulnerables o minoritarios”, explica Zeyat y agrega: “por ejemplo, la mayoría de las denuncias por discapacidad se realizan en el ámbito del transporte”.

Lo que hay que entender es que debemos respetar la libertad de expresión, pero no incurrir en discursos de odio o discriminación, especialmente contra grupos minoritarios. “El Inadi no puede ser policía de lo que se puede o no decir, pero si hay un discurso discriminativo hay que llamar a la reflexión. No tenemos capacidad de sancionar”, afirmó.

Finalmente en el Inadi se mostraron sorprendidos por los discursos de discriminación y racismo que circularon durante la campaña previa a las elecciones legislativas. “Hay muchos discursos opuestos a la igualdad y creo que se hacen a propósito. Los candidatos dicen cosas tremendas y ya debería haber un consenso en la sociedad, un acuerdo sobre los principios de no discriminar. Observamos que hubo varios discursos políticos en la campaña que hicieron de la discriminación una bandera, a propósito”, dijo.

La Asamblea General de la Unesco, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, resolvió celebrar el 16 de noviembre el Día de la Tolerancia que busca destacar el valor de la riqueza de la diversidad humana. Un día para empezar a pensar en cómo pensamos.