¿Llueve o no llueve? El tucumano que la rompe con sus reportes en las notas del clima

Todos tienen una rutina: despertarse, beber un buen café y luego salir a hacer todos los quehaceres. Para Julio Ramón Pérez, un jubilado tucumano de 73 años, sus días empiezan de otra manera: a las 6:30 de la mañana se prepara para salir, observar el cielo y predecir cómo estará el tiempo en Tucumán. ¿Será un día soleado? ¿La lluvia llegará?

Tras su análisis, prepara un lugar a las 8:30 mientras trabaja en su almacén e ingresa al sitio web de LA GACETA, busca el reporte del tiempo meteorológico, lo analiza con detenimiento y escribe un comentario (a veces dos, según la ocasión) con su propio pronóstico que siempre acierta. Estas no son simples conjeturas; el jubilado tiene experiencia, y mucha.

Desde los cinco años que tiene una inquieta fascinación por el clima y por el cielo, admiración que se afirmó cuando empezó a volar en planeador en el Club de Planeadores Los Tucanes. “Era común que se formen hormigueros en la pista de tierra del club. Cuando íbamos los fines de semana, el instructor me decía que me llevaría a volar por cada hormiguero que sacara. Y así empecé”, cuenta Julio con felicidad.

Su fascinación por el tiempo y sus secretos no hizo más que crecer, y cuando cumplió la mayoría de edad hizo el curso de piloto de avión en el Aero Club de Tucumán. Allí afianzó, asimismo, una enseñanza que le dejó su abuelo: “Desde pequeño me mostraba, hacia el este, unas nubes con forma de montaña, que se ven al amanecer principalmente, y me decía ´contá tres días y lloverá´; y sí, ocurría”, comparte.

“Hay algo que no tienen los satélites de hoy y es llevarse por la luna, para ver cómo estará el clima. Es algo que se oía mucho en el campo, `el quinto de la luna`, es decir, cuando llueve después del cambio de fase de la luna hay que contar cinco días y vuelve a llover. Digamos que el martes nueve de noviembre lloverá” anticipa Julio con seguridad.

Antes de suscribirse a LA GACETA, Julio hacía comentarios sobre el tiempo a sus amigos cercanos y familiares. Incluso trató de hacer sus pronósticos por la radio y por otros canales de televisión, pero no tuvo éxito. Aún así, no pasa desapercibido.

Como parte de su rutina, Julio espera el anuncio diario del tiempo. Ansioso por saber qué dirá el reporte provincial, también lo están sus seguidores. “En Palma de Mallorca, España, hay personas que esperan mis comentarios. Allí, desde hace 18 años, viven mis hijos y siempre leen el diario. Incluso sus amigos españoles lo hacen”, cuenta el aficionado.

Con fama desde distintos puntos del país y del mundo, los comentarios a sus publicaciones siempre son positivos y de aliento, porque el famoso “jubilado del tiempo” le pega a sus reportes y muchos lectores esperan su comentario. “La experiencia y mi abuelo son la fuente de mi conocimiento” asegura.

“Soy suscriptor del diario desde el principio” cuenta Julio y afirma que su participación empezó porque siempre faltaba algo que él podía informar. “Creo que para hacer estos reportes no solo hay que usar lo que se aprende con teoría y prácticas, sino también de lo que se obtiene de la naturaleza, de la observación, de lo que decían antes, como mi abuelo”.

Cada vez que Julio prepara su comentario diario, lo compara con el que publica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y afirma con cierto orgullo:”mientras yo tengo un error del 5% el SMN tiene un 40 %”.

“A los lectores les digo que este mes y los siguientes, las lluvias serán continuas. Empezará a aflojarse el fenómeno de La Niña” finaliza Julio con total confianza.