Sin juego y sin ritmo, el "Decano" iguala 0 a o con Racing

Atlético y Racing se enfrentan en el estadio Monumental José Fierro, por la vigésima fecha de la Liga Profesional.

El "Decano" arrancó el primer tiempo con poca precisión y sin recursos, ante una "Academia" que tampoco pudo dominar el balón. Así se desarrollaron los primeros 20 minutos del encuentro: lento, sin llegadas ni sorpresas.

No hubo cambios con el correr del primer período. Ambos conjuntos no se sacaron ventajas y no pudieron generar peligro en los arcos. Racing mostró un leve predominio del balón; mientras que el local esperaba.

A los 36', Atlético registró el primer avance claro en el encuentro. Acosta remató desde el área grande al arco defendido por Arias, pero sin dirección. A partir de ahí, el "Decano" logró elaborar algunas llegadas tibias.

Estadísticas del primer tiempo

-Posesión: Atlético 39% - Racing 61%.

-Disparos: Atlético 4 (todos afuera) - Racing 2 (al arco).





El conjunto local viene de sufrir una dura derrota 4-1 ante Platense en Vicente López, la primer desde la asunción de Pablo Guiñazú como entrenador del primer equipo, y necesita reponerse lo antes posible. Por ello, intentarán hacerse fuerte de local, aunque no tienen una parada fácil.

En la vereda de enfrente, la "Academia" intentar hacer pie con Fernando Gago en el banco de los suplentes. El cambio comienza a notarse, aunque todavía no se le dan los resultados y viene de caer ante Defensa y Justicia 2-1.

Formación de Atlético

Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Abel Bustos y Leonardo Heredia; Cristian Menéndez y Oscar Benítez. DT Pablo Guiñazú.

Formación de Racing

Gabriel Arias; Iván Pillud, Eugenio Mena, Leonardo Sigali y Fernando Prado; Mauricio Martínez, Nery Domínguez, Matías Rojas, Lisandro López; Enzo Copetti y Javier Correa. DT: Fernando Gago.

Datos

Hora: 20.15

TV: FOX SPORTS

Arbitro: Pablo Echavarría

Historial

Atlético Tucumán ganó 5 veces

Empataron 3 veces

Racing 6 ganó veces

Último enfrentamiento: Atlético Tucumán 2 - 0 Racing (19/11/2020, por Copa Diego Maradona)