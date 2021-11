Una lectora de San Pablo se llevó el premio

“¡No lo podía creer! Estoy muy contenta”, enfatiza Norma Beatriz Vargas, de 57 años, única ganadora del premio semanal, de $ 300.000 de los Números de Oro de LA GACETA.

Norma tiene 57 años y vive en un barrio Fonavi de San Pablo. “Muchos de mis vecinos me felicitaron, y me hicieron sentir que soy muy querida. Me decían que me merecía esto y mucho más”, confiesa en su diálogo con nuestro diario.

La afortunada lectora vive con su marido, Oscar Rodolfo Fernández -que la acompañó a retirar su cheque- y con su hija, Giselle, de 14 años, que estudia en la secundaria. Oscar es cartero de una empresa privada de correo.

“El martes a la mañana, temprano, mi marido me dio la buena noticia, de que había salido el número que me faltaba. Yo había puesto la tarjeta en el portarretrato donde tengo la foto de un hermano que falleció el año pasado -dos hermanos perdí el año pasado- y yo creo que ellos me ayudaron a ganar”, reflexiona.

Respecto de los planes que tiene para el dinero del premio, reveló que lo están pensando con su marido. “Yo no soy de gastar cosas para mí, como ropa y eso, más bien soy de pensar qué necesita la casa”, confesó. Así que parte del dinero irá a algunos arreglos que están haciendo en la vivienda, especialmente en el baño, que está siendo renovado.

“Claro que también voy a ver otras cosas, me gustaría comprar un colchón, ropa para mi hija, y hacer un asadito para festejar con a familia”, subrayó. “A mí me gusta compartir con los demás”, dijo.

Agregó que también le gustaría hacer un viajecito corto. “Trabajamos todos los días, pero a lo mejor nos dan permiso para irnos un par de días a algún lado”, expresó.

