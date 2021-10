Números de Oro: dos lectoras se repartieron el pozo de $ 900.000

A veces la buena fortuna toca a la puerta más de una vez. Y ese es el caso del matrimonio compuesto por Marta Alarcón, de 34 años, y su esposo, Miguel Ángel Carrizo. Ellos viven en la localidad de El Corralito, departamento de La Cocha, donde son propietarios de una pizzería.

Marta es la flamante ganadora, junto a otra lectora, del pozo acumulado de $ 900.000 de los Números de Oro de LA GACETA. La otra afortunada es Blanca Angélica Medina, de 57 años, vecina de Alderetes.

Dos veces en un año

Marta ahora se llevó $ 450.000. Y en enero de este mismo año, fue su esposo, Miguel, el que ganó los Números de Oro. En esa ocasión, también compartió el premio con otra lectora y se llevó $ 345.000.

“Es que nosotros siempre ayudamos a la gente que necesita. Sobre todo cuando hay niños enfermos. Siempre estamos colaborando, allá en el pueblo donde vivimos, con quienes necesitan”, dice Marta, agradecida por la suerte que han tenido de ganar dos veces en un año el premio de LA GACETA.

“En aquel momento arreglamos la casa, y el autito que tenemos. Así que ahora vamos a pagar algunas deudas y el resto lo vamos a ahorrar”, le contó a LA GACETA.

“Me gustaría hacer un viaje, tomarme unas vacaciones, quisiera conocer Buenos Aires, a donde nunca fui, pero cuando pase un poco esto de la pandemia, por ahora tratamos de no salir a ningún lado”, confesó.

Nos contó que el lunes pasado le faltaba un solo número: el 16. “El martes me levanté temprano porque mi marido tenía turno para ir al médico, y entonces vi que había salido justo el 16. Qué alegría fue”, rememoró.

Emoción

Blanca también se enteró el martes de que había completado su grilla de los Números de Oro. “El lunes me falta sólo el 23. Así que el martes me desperté impaciente para ver qué números habían salido y cuando mi hija se levantó fuimos a controlar y ahí nos dimos con que habíamos ganado. Nos pusimos muy contentas, mi hija no podía hablar de la emoción, es la primera vez que gano algo”, comentó.

Blanca vive en Alderetes con su marido, Pablo Santos, y sus tres hijos: Pablo, Lorena y Ashlee. Tienen una verdulería, en la que trabaja toda la familia. “Es nuestro único ingreso, por eso este premio nos viene tan bien”, subrayó.

Contó que con el dinero piensa pagar deudas y arreglar la casa. “Y por supuesto, algún festejo haremos, algún asadito, con la familia”, anticipó.

