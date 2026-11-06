EN VIVO: Atlético Tucumán vence 1-0 a Banfield en su último partido del año

20:16 hs

¿Por qué Atlético y Banfield son rivales directos por la permanencia?

Aunque ambos quedaron eliminados del Clausura, los puntos de esta noche serán fundamentales para 2027. Atlético acumula 65 unidades y Banfield 67 en la tabla de promedios que se utilizará el próximo año, que ya no contemplará la campaña de 2024. El “Decano” aparece último entre los equipos que conservaron la categoría y el “Taladro”, penúltimo. Si Atlético gana, lo superará en puntos acumulados: 68 contra 67.