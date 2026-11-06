EN VIVO: Atlético Tucumán vence 1-0 a Banfield en su último partido del año

Gol de Atlético
Juan Rodríguez, en su debut, apareció a los 14' tras un tiro de esquina, para definir de zurda, sin que pique.
Gol anulado
Offside de Balboa al inicio de la jugada. El partido sigue 0-0.
Revisión de VAR
El árbitro revisa una posible infracción.
Gol de Banfield
A los 2', el "Taladro" convierte de media vuelta el primero. Gol de Lautaro Gómez.
Comienza el partido
Ingresan los equipos al campo de juego
La previa
Santiago Molina, subsecretario de Marketing, Mario Ávila, secretario de club y José Luis Medina, integrante de la secretaría técnica, posan junto a Julio César Falcioni en el Florencio Solá.
"Es un partido clave para nosotros", dijo Pimienta
"Es un partido clave para nosotros. Tenemos que sacar los tres puntos para lo que viene. Somos equipos bastante parecidos. Tenemos que encontrar los espacios y jugar con intensidad para poder llevarnos el partido", analizó Facundo Pimienta en la previa.
El "11" de Banfield
Así forma el Taladro. #EnBanfieldJugamosTodos https://t.co/NAHU9JDhEQ— Club A. Banfield (@CAB_oficial) November 7, 2026
El "11" de Atlético
Ingolotti; Di Plácido, Ferreira, Rodríguez e Infante; Fernández; Tesuri, Godoy, Pimienta y Canelo; Ramiro Ruiz Rodríguez.
El "Decano" entra en calor
¿Cómo llegan ambos equipos al último partido del Clausura?
Atlético ocupa el décimo puesto de la Zona B con 17 puntos, mientras que Banfield se encuentra decimotercero con 14 unidades. Los tucumanos vienen de perder 2-1 ante Argentinos Juniors en el Monumental, mientras que el “Taladro” cayó 3-1 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza. Ninguno tiene posibilidades de clasificarse a los playoffs.
Una racha particular de Atlético en el Florencio Solá
Las últimas tres visitas de Atlético al estadio de Banfield terminaron empatadas. En 2022 fue 1-1, en 2023 igualaron sin goles y en 2024 volvieron a repartir puntos con otro 1-1. Esta noche, el “Decano” buscará quebrar esa seguidilla y conseguir una victoria en el sur del Gran Buenos Aires.
Juan Cruz Rodríguez debutará en Atlético
Una de las principales novedades de Atlético está en la defensa. Juan Cruz Rodríguez se perfila para reemplazar a Luciano Vallejo, quien fue expulsado contra Argentinos Juniors y deberá cumplir una fecha de suspensión. De confirmarse su titularidad, el zaguero zurdo tendrá su primera presentación oficial con la camiseta del “Decano”.
Falcioni tendrá dos bajas por suspensión
Atlético no podrá contar con Luciano Vallejo ni con Maximiliano Villa para visitar a Banfield. Ambos fueron expulsados en la derrota contra Argentinos Juniors y deberán cumplir sus respectivas sanciones. Las ausencias obligarán al entrenador a realizar modificaciones en la defensa.
Falcioni, ante un encuentro que podría ser el último de su ciclo
El partido contra Banfield también estará marcado por la incertidumbre sobre Julio César Falcioni. Aunque crecieron las versiones sobre una posible salida, el entrenador todavía no comunicó formalmente su intención de dejar el cargo. Sectores de la dirigencia respaldan su continuidad, pero la resolución llegará después de esta última presentación.
Una particularidad: el árbitro debutará en Primera División
Maximiliano Manduca tendrá esta noche un partido muy especial: será su debut como árbitro principal en la Liga Profesional. El juez, surgido de la Liga Santafesina, comenzó a dirigir en la Primera Nacional durante febrero de este año y recibió su primera designación para la máxima categoría. Adrián Franklin estará a cargo del VAR.
¿Por qué Atlético y Banfield son rivales directos por la permanencia?
Aunque ambos quedaron eliminados del Clausura, los puntos de esta noche serán fundamentales para 2027. Atlético acumula 65 unidades y Banfield 67 en la tabla de promedios que se utilizará el próximo año, que ya no contemplará la campaña de 2024. El “Decano” aparece último entre los equipos que conservaron la categoría y el “Taladro”, penúltimo. Si Atlético gana, lo superará en puntos acumulados: 68 contra 67.
Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán afrontará un partido que tendrá mucho más valor para el próximo año que para el actual. Desde las 22, el “Decano” visitará a Banfield en el estadio Florencio Solá, con el objetivo de cerrar el torneo Clausura con una alegría y sumar puntos importantes frente a un rival directo en la lucha por la permanencia de cara a 2027. Transmite TNT Sports.