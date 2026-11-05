El Banco Nación bajó las tasas de los créditos para comprar autos 0 km y usados

La tasa del 25% está disponible para quienes acrediten su sueldo o jubilación en el Banco Nación, tengan una tarjeta de crédito emitida por la entidad y contraten el seguro del vehículo a través del BNA. Quienes no cumplan con esos requisitos o decidan no adherir podrán acceder al crédito con la tasa general del 46% TNA fija en pesos.