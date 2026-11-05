El Banco Nación bajó las tasas de los créditos para comprar autos 0 km y usados

Resumen para apurados
- Esta semana, el Banco Nación redujo al 25% la tasa de créditos para comprar autos en Argentina, con el fin de abaratar el acceso al financiamiento y sostener las ventas.
- La línea no prendaria otorga hasta $50 millones a 72 meses para clientes con haberes en la entidad, en un programa que ya superó los 32.000 préstamos en concesionarias adheridas.
- La medida complementa el plan del Gobierno para canalizar fondos del Tesoro hacia las terminales, con el objetivo de reactivar la alicaída actividad de la industria automotriz.
El Banco Nación redujo las tasas de interés de su línea de préstamos personales “+Autos con BNA”, destinada a financiar la compra de vehículos 0 km y usados. Con el cambio, la tasa preferencial quedó en el 25% nominal anual (TNA) fija en pesos, con créditos de hasta $ 50 millones y plazos de hasta 72 meses.
Según informó la entidad en un comunicado, el financiamiento permite cubrir hasta el 100% del valor de venta de unidades nuevas o usadas con una antigüedad máxima de 10 años. Se trata de un préstamo personal no prendario, por lo que no requiere inscribir una prenda sobre el vehículo ni afrontar los gastos asociados a ese trámite.
La tasa del 25% está disponible para quienes acrediten su sueldo o jubilación en el Banco Nación, tengan una tarjeta de crédito emitida por la entidad y contraten el seguro del vehículo a través del BNA. Quienes no cumplan con esos requisitos o decidan no adherir podrán acceder al crédito con la tasa general del 46% TNA fija en pesos.
Cuánto cuesta la cuota de un crédito para comprar un auto
Para mostrar la diferencia entre ambas alternativas, el Banco Nación difundió un ejemplo de financiación por $ 15 millones a 36 meses.
Con la tasa preferencial del 25%: la primera cuota es de $ 662.022, con IVA incluido.
Con la tasa general del 46%: la primera cuota asciende a $ 895.841, para el mismo monto y plazo.
La diferencia entre ambas opciones es de $ 233.819 en la primera cuota.
El trámite se realiza de manera digital en las concesionarias adheridas y el solicitante debe presentar su DNI. Durante la gestión se verifica la acreditación de haberes y la tenencia de la tarjeta de crédito. Quienes todavía no tengan ese plástico podrán solicitarlo desde la aplicación BNA+.
Una vez otorgado el préstamo, el cliente deberá contratar el seguro del vehículo a través de Nación Seguros, con una cobertura mínima de terceros completos y débito automático en la tarjeta de crédito.
“Al ser un préstamo personal no prendario, no requiere inscribir la prenda”, aclaró la entidad.
Además, mediante un acuerdo con Mastercard, el banco ofrecerá un reintegro equivalente al 100% de la primera cuota del seguro cuando el servicio se debite de una tarjeta de esa compañía emitida por el Banco Nación.
Cuántos créditos otorgó el Banco Nación en 2026
De acuerdo con las cifras difundidas por la entidad, el programa otorgó más de 32.000 préstamos por un monto superior a los $ 514.000 millones en lo que va de 2026. El valor promedio de cada operación ronda los $ 16 millones.
La línea tiene alcance nacional y está disponible en las 24 provincias, a través de una red de más de 1.400 concesionarias adheridas. El programa permite financiar hasta el 100% del valor de venta de vehículos 0 km y usados.
Las medidas del Gobierno para impulsar la venta de autos
La reducción de las tasas del Banco Nación se conoce en medio de una serie de medidas de apoyo al sector automotor anunciadas esta semana por el Gobierno, a través del ministro de Economía, Luis Caputo. La intención oficial es mejorar las condiciones de acceso al financiamiento y sostener las ventas de las fábricas radicadas en el país.
El esquema contempla un acuerdo entre el Estado, el Banco Nación y las ocho terminales automotrices. El Tesoro aportaría depósitos o fondos a un plazo mayor que el de las colocaciones tradicionales de 30 días, con el objetivo de ampliar los recursos disponibles para financiar las ventas.
El Banco Nación canalizaría esos fondos hacia las terminales y sus financieras, que luego podrían ofrecer créditos en condiciones más convenientes para la compra de vehículos nacionales. El mecanismo tendría una lógica similar a la de otros programas en los que organismos públicos aportan recursos para que las entidades financieras los destinen a líneas específicas de financiamiento.
La iniciativa se enmarca en un escenario de actividad interna reducida y fue oficializada por Caputo el martes, durante la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).