La diabetes tipo 1superará las 10 millones de personas afectadas antes de 2049

Proyecciones globales y diversidad en las edades de diagnóstico

Este incremento significativo plantea desafíos de gran magnitud para los sistemas de salud a nivel mundial, especialmente en lo que respecta al acceso continuo a la insulina y al seguimiento profesional de calidad. Si bien la enfermedad suele asociarse históricamente a la infancia y la adolescencia -al punto de que casi la mitad de los casos nuevos (un 42 %) se diagnostican antes de los 20 años-, la evidencia demuestra que también puede presentarse durante la adultez. De hecho, se calcula que el 58 % de los nuevos diagnósticos corresponde a personas de 20 años o más.