La diabetes tipo 1superará las 10 millones de personas afectadas antes de 2049

La diabetes tipo 1 representa una condición autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico destruye las células beta del páncreas encargadas de sintetizar insulina, la hormona indispensable para regular la glucosa en sangre. A diferencia de la diabetes tipo 2, la aparición de esta enfermedad no guarda relación con el estilo de vida ni con la alimentación de la persona y, por lo tanto, no se puede prevenir.
De acuerdo con proyecciones desarrolladas por investigadores del Steno Diabetes Center de Odense (Dinamarca), la prevalencia global de la diabetes tipo 1 experimentará un crecimiento cercano al 29 % durante las próximas dos décadas, pasando de 9,4 millones de casos estimados en 2025 a más de 12,1 millones de personas afectadas en 2049.
Asimismo, los diagnósticos nuevos anuales aumentarán un 14 %, trepando de 530.000 a más de 605.000 casos al año hacia mediados de siglo.
Proyecciones globales y diversidad en las edades de diagnóstico
Este incremento significativo plantea desafíos de gran magnitud para los sistemas de salud a nivel mundial, especialmente en lo que respecta al acceso continuo a la insulina y al seguimiento profesional de calidad. Si bien la enfermedad suele asociarse históricamente a la infancia y la adolescencia -al punto de que casi la mitad de los casos nuevos (un 42 %) se diagnostican antes de los 20 años-, la evidencia demuestra que también puede presentarse durante la adultez. De hecho, se calcula que el 58 % de los nuevos diagnósticos corresponde a personas de 20 años o más.
Las tasas más elevadas observadas en determinados países se vinculan a factores genéticos, desencadenantes ambientales y a una mayor capacidad diagnóstica. Dado que el organismo no produce insulina, quienes viven con esta condición requieren su administración diaria e ininterrumpida y un control riguroso de la glucemia para desarrollar sus actividades cotidianas.
La importancia de la detección
Aunque no exista una estrategia para impedir el desarrollo del ataque autoinmune, detectar la enfermedad a tiempo resulta fundamental para evitar complicaciones graves. Cuando el diagnóstico se demora, la falta de insulina puede desencadenar un cuadro de cetoacidosis diabética, una complicación severa que exige internación hospitalaria inmediata. Por esta razón, el reconocimiento oportuno de los síntomas de alerta por parte de las familias y de los profesionales de la salud cobra un valor vital.
Entre los signos característicos que suelen aparecer de forma acelerada se destacan la sed intensa (polidipsia), la necesidad frecuente de orinar (poliuria, o la reaparición del mojado de cama en chicos que ya controlaban esfínteres), el hambre persistente, la pérdida inexplicable de peso, la fatiga constante y la irritabilidad. Ante cualquiera de estas manifestaciones, un simple análisis de glucemia permite confirmar o descartar el diagnóstico de manera rápida. Un abordaje temprano, complementado con educación diabetológica y acompañamiento profesional, permite que los pacientes prevengan secuelas severas y mantengan una vida plena en todos los ámbitos.