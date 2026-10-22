Sabrina Rojas reveló que un futbolista argentino de 19 años le escribe por Instagram y contó por qué lo rechaza

Sabrina Rojas sorprendió al contar que un futbolista argentino de 19 años, que juega y vive en el exterior, le escribe por Instagram e insiste en conocerla cada vez que viaja al país. La conductora habló sobre la situación en All Access, el ciclo de DGO Stream, y explicó por qué, pese a haber respondido algunos mensajes, no acepta una cita con el joven.