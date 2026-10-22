Sabrina Rojas reveló que un futbolista argentino de 19 años le escribe por Instagram y contó por qué lo rechaza

Resumen para apurados
- Sabrina Rojas reveló en el ciclo All Access que rechaza salir con un futbolista de 19 años que juega en el exterior debido a la marcada diferencia de edad entre ambos.
- La conductora explicó que intercambió mensajes con el deportista, cuya identidad reservó, pero descartó una cita al recordar que él era menor de edad hace apenas dos años.
- Aunque reconoció la madurez precoz de los futbolistas de élite, la conductora fijó los 25 años como límite mínimo aceptable para considerar una relación sentimental a futuro.
Sabrina Rojas sorprendió al contar que un futbolista argentino de 19 años, que juega y vive en el exterior, le escribe por Instagram e insiste en conocerla cada vez que viaja al país. La conductora habló sobre la situación en All Access, el ciclo de DGO Stream, y explicó por qué, pese a haber respondido algunos mensajes, no acepta una cita con el joven.
“Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, reconoció durante una charla con la ex Gran Hermano Luana Fernández y el influencer Ramiro Bilbao. Aunque no reveló la identidad del deportista, dejó en claro que la diferencia de edad es el principal motivo por el que descarta un encuentro.
Quién es el futbolista argentino de 19 años que busca conocer a Sabrina Rojas
Durante la conversación, Rojas contó que el joven mantiene el contacto con ella a través de las redes sociales y que suele insistir con la posibilidad de verse cuando regresa a la Argentina.
El nombre del futbolista quedó en reserva, aunque Ramiro Bilbao aseguró que creía haber identificado de quién se trataba. Ante esa posibilidad, la conductora intervino rápidamente para evitar que lo mencionara al aire.
“No vayas a decir ni por casualidad”, le advirtió a su compañero, quien finalmente no dio más detalles. Rojas tampoco confirmó si la sospecha de Bilbao era acertada.
De esta manera, la identidad del jugador no trascendió y la conductora mantuvo la reserva sobre el joven que intenta concretar un encuentro con ella.
La contundente respuesta de Sabrina Rojas al futbolista
Aunque admitió que respondió algunos de los mensajes que recibió, Sabrina Rojas explicó que no tiene intención de avanzar hacia una cita. Para dejar clara su postura, contó cuál es la respuesta que le da cuando el futbolista le propone verse. “Le digo: ‘No hay manera’”, relató durante el programa.
La conductora también reflexionó sobre la diferencia entre sus edades y recordó que, apenas dos años atrás, el joven todavía era menor de edad. “Hace dos años yo estaba exactamente igual con la misma vida y este pibe era menor de edad”, planteó.
A partir de esa comparación, explicó que actualmente le resulta difícil imaginar un vínculo con alguien tan joven. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que su percepción cambie con el paso del tiempo.
“Hasta veinticinco basta”, afirmó al referirse a la edad a partir de la cual dejaría de sentirse incómoda con esa diferencia.
Qué dijo Sabrina Rojas sobre la madurez de los futbolistas jóvenes
Más allá de su negativa a encontrarse con el deportista, Rojas también hizo una distinción entre la edad y las experiencias que puede atravesar un futbolista profesional.
Según señaló, quienes desarrollan una carrera deportiva desde muy jóvenes suelen asumir responsabilidades importantes, vivir lejos de sus familias y afrontar exigencias que pueden influir en su manera de pensar y relacionarse.
“El jugador de fútbol desde muy chiquito tiene mucha responsabilidad, mucha conducta, viven solos, están curtidos, tienen presión”, expresó. Luego agregó: “Cuando el chabón habla, tiene otra calle, tiene otro pensamiento”.
Con esas palabras, la conductora describió cómo percibe la madurez de quienes se dedican al fútbol profesional. Aun así, dejó en claro que esa consideración no cambia su decisión actual: por ahora, no tiene intención de aceptar la invitación del joven que le escribe por Instagram.